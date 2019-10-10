能源盤後—Fed談衰退 原油庫存連4週增加 WTI吐回漲幅收低

週三 (9 日) 交易，美國原油期貨吐回稍早漲幅，最終小幅收低，係因 Fed 公布 9 月份會議記錄，引起市場擔心經濟，EIA 數據顯示國內原油庫存連續第四週增加。

交易時間稍早，在市場對中美貿易談判抱持樂觀的態度下，原油期貨價格走高，且美官方報告也指出石油產品庫存下降。

美股大盤週三走升，支撐風險情緒，並提供原油一些支撐。外媒報導指出，北京當局對有限貿易協議採開放態度，且拋出增加購買美國農產品的橄欖枝，但分析師指出，市場對此回中美高層談判的情緒一直在樂觀與消極間搖擺不定。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 4 美分或 0.08%，收每桶 52.59 美元，盤中高點達 53.74 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 8 美分或 0.1%，收每桶 58.32 美元。

Fed 會議記錄

在 Fed 公布 9 月會議記錄後，WTI 原油價格轉跌。會議記錄顯示，Fed 官員擔心美國經濟，甚至談到了經濟衰退議題，有幾位官員指出「最近幾個月，經濟衰退的可能性已經顯著提升。」

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 指出，該會議記錄「反映了對全球成長的擔憂不斷增加，並表明政治地緣風險、企業前景不確定性和投資持續疲弱等可能會挫傷收入和消費。有鑑於 EIA 報告原油庫存增加，對消費放緩的擔憂加劇了本已疲弱的市場情緒。」

EIA 報告

EIA 週三公布，上週 (10/4 止) 美國原油庫存增加 290 萬桶，為連續第四週增加，且高於分析師預期。API 週二公布上週原油庫存增加 410 萬桶。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週原油庫存增加 240 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「儘管淨進口量較低，但煉油廠活動下降至 2 月中旬以來最低點，這讓原油庫存增加。我們處於深度秋季維修保養期，但強勁的出口加上疲弱的進口縮限了庫存增加程度。」

EIA 報告也顯示，汽油庫存下降 120 萬桶、蒸餾油庫存下降 390 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師預期上週汽油庫存下降 120 萬桶、蒸餾油下降 250 萬桶。

Raj 指出，「市場注意到，原油供應量適度增加，但遭其他石油產品庫存更大幅度下降而抵銷了，因此庫存總數下降了 830 萬桶。」

「除了庫存，市場也關注美國原油產量水準，目前達 1260 萬桶 / 日的史上最高點，不斷增加的美國產量抑制了原油期貨價格，若非如此，原油可能尋求更高價的水準。」

地緣政治風險

分析師指出，厄瓜多動盪加劇，對其原油生產形成威脅，也助長原油價格。由於厄瓜多總統 Lenin Moreno 決定終止津貼，引起民怨和抗議示威行動，導致厄瓜多政府週二逃離首都基多 (Quito)。抗議群眾佔領一些石油設施，國營石油公司 Petroecuador 警告，如果動盪持續下去，每日產量損失恐達 16.5 萬桶，接近該國 1/3 產量總數。

為求提高石油產量，厄瓜多政府本月稍早宣布，將於 2020 年 1 月 1 日起退出 OPEC。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 1.5871 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.5%，收每加侖 1.9193 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.4%，收每百萬 Btu 2.234 美元。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週天然氣庫存增加 970 億立方英呎。EIA 預計週四公布天然氣上週庫存報告。