〈稅收統計〉稅改效應 前3季稅收1.86兆年增0.6% 今年超徵額恐創6年來新低

財政部今 (9) 日公布稅收統計，累計前 9 月 1.86 兆元、年增幅微幅增加 0.6%，累計前 9 月實徵淨額占全年預算數 78.3%，官員預估，受稅改影響帶動，今年營所稅成長挹注整體稅收，但因所得稅、貨物稅與證交稅減少，全年稅收雖可超徵，但超徵數恐創近 6 年來新低。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，9 月稅收實徵淨額 2333 億元，年減 106 億元、減幅 4.3%，主要是受營所稅、綜所稅分別較去年同期減少 99 億元、30 億元所致，但營業稅則因消費與車輛運輸設備稅額增加，帶動稅收較去年同期增加 30 億元，單月實徵淨額共 772 億元。

陳玉豐表示，9 月營所稅實徵淨額 695 億元、年減 12.5%，主要是今年暫繳申報期限因颱風假延期，使得部分稅款延後入帳，但累計前 9 月稅收共 4731 億元，年增 8.3%，主因是稅改調高營所稅率，帶動結算申報稅額增加，加上去年同期有大額退稅。

綜合所得稅則因稅改調高四大扣除額額度，以及盈餘分配所得扣除額稅款減少，因此單月實徵淨額月減 30 億元、年減 7.8%，前 9 月實徵淨額 4289 億元，年減 142 億元、減幅 3.2%。

另外，證交稅則受股市交易量下滑，導致證交稅收持續衰退，單月實徵淨額 71 億元，較去年同期 3.4%，累計前 9 月實徵淨額共 647 億元、年減 18.3%。

官員表示，證交稅與主要與股市成交量有關，今年前 9 月每日平均成交量約 1357 億元，較去年同期平均單日成交量 1623 億元下滑，反映股市交易量能降溫，截至前 3 季證交稅實徵淨額僅占預算數約 57%，以此態勢研判，今年證交稅將注定短徵。