原台積電WaferTech總經理徐國晉 出任台灣美光董事長

美光今 (9) 日宣布，任命徐國晉為美光企業副總裁暨台灣美光董事長，未來負責管理美光在台灣的 3 家子公司，包括台灣美光記憶體、台灣美光晶圓及台灣美光半導體。

同時美光方面也期待在徐國晉帶領美光高量產的 DRAM 卓越中心下，致力在 AI、機器學習等新興記憶體應用領域能有所突破。

美光指出，徐國晉將向美光全球前段運營資深副總裁 Buddy Nicoson 匯報，並負責管理美光在台中與桃園的前段製造廠與美光在台灣的整體運作，包括與相關主管單位、學校間等交流。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 表示，期望透過徐國晉的領導，持續強化美光在尖端 DRAM 技術領域的領導地位，並仰賴美光在台灣的團隊及營運表現來達到這項目標。

徐國晉在 2015 年加入美光之前，曾任台積電在美國的 WaferTech 總經理，累積在業界 30 多年的經歷，歷任多項製造工程與管理等高階職務，以技術轉移與優化、改善良率、提升新廠區產能見長。

(圖片: AFP)

美光在台灣的據點包括台北的業務服務與技術支援辦公室、台中與桃園的領先科技前段晶圓製造廠，以及台中的後段廠，其中，台中與桃園廠區共組為美光高量產的 DRAM 卓越中心。

美光近期亦宣布加碼投資台灣約新台幣 660 億元，目前在台中后里廠動工擴建 A3 廠，增加無塵室設備和技術，預計明年第四季完工。

