〈財報〉Levi’s財報優 股價受北美疲軟業務打擊下跌4%

受到北美業務疲軟打擊，世界牛仔褲龍頭 Levi's (LEVI-US) 在公布截至 8 月 25 日 Q3 財報後，第三季營收雖增長 4%，但北美市場本季度的收入和營業收入均下降，美洲業績不佳的業務，被歐洲和亞洲的等新興業務成長所抵消，可見美國本土市場受到全球貿易戰影響而需求減縮，週二 (8 日) 股價聞聲下跌 4%。

紅：Levi's 上市以來股價 藍：S&P 500 走勢

Levi's 第三季度財報關鍵數據：

總營收：14.5 億美元，較去年同期增長 4%。符合分析師預期的 14 億美元

調整後淨收入：1.28 億美元，優於去年同期的 1.34 億美元

每股純益 EPS：0.3 美元，遜於去年同期的 0.33 美元

毛利潤：7.67 億美元，較去年同期 7.42 億美元增長 3%

調整後 EPS：0.31 美元，低於去年同期的 34 美分，較分析師預期的 28 美分多 0.15 美元

Levi’s 在歐、亞洲之營收占公司上一季總營收約 47%，高於去年同期的 43%，而其營業收入所占份額則從 36% 上升至 44%。

擁有 165 年歷史的 Levi’s 於三月重啟上市計畫後，財報與股價首次下跌，首席執行長 Chip Bergh 表示：「傳統百貨商店和​​連鎖店服飾批發業面臨挑戰，尤其是客流量下降對我們的業務產生了負面影響。」

財測展望：

Levi’s 也重申財測展望良好，宣布將年度營收增長預測從 5.5% 上調至 6%，利潤率大約與上年持平。 Levi's 第三季的毛利率為淨收入的 53%，資本支出預計落在 1.9 億美元至 2 億美元之間，並將在今年開設近 100 家新店。

上個月，Levi 宣布將把 2019 年第四季度股價目標提高 7%，至每股 15 美分。以週二 (8 日) 的收盤價計算，年回報率為 3.2%。

華爾街分析：

根據調查，華爾街分析師認為 Levi’s 前景看漲，有 75% 分析師將其股票評為「買入」，而 13% 評為「持有」，僅一位分析師將 Levi’s 評為「賣出」。

華爾街分析師平均預測 Levi’s 目標價為每古 23.13 美元，較近期股價水準高出約 22%。