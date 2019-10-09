世銀：全球價值鏈過去10年成長停滯 打擊新興國家

世界銀行週二 (8 日) 表示，作為新興市場國家貿易和減貧關鍵動力的全球價值鏈 (global value chains)，於過去 10 年基本上成長停滯，並受到貿易衝突和新興技術的威脅。

全球價值鏈意指將商品的生產過程分散到多個國家，世界銀行在一份新的報告中說，從 1990 年到 2007 年，全球價值鏈迅速成長，主因是貿易壁壘的減少，以及資訊科技及運輸聯的改善，這占了所有貿易的一半。

但最近幾年情況扭轉，部分原因是經濟增長放緩，以及中國等地區的製造業日趨成熟。

報告指出，大型經濟體間的貿易衝突也是造成減退的原因，而且可能導致全球價值鏈緊縮或斷裂，美中目前的貿易衝突正加劇這種情況。

世界銀行估算，如果貿易衝突惡化並導致投資信心下降，對全球增長和貧困的影響可能會很嚴重，可能使超過 3000 萬人陷入貧困，並造成全球收入下降多達 1.4 兆美元。

報告稱，全球價值鏈的停滯，對於參與全球價值鏈的新興市場國家來說是個壞消息，包括一些貧困率正急劇下降的國家，如中國、越南和孟加拉。

世界銀行報告之前，IMF 新任總裁 Kristalina Georgieva 更直接提出警告，指貿易衝突導致全球經濟同步放緩，除非這些問題得到解決，否則可能會進一步惡化。

世界銀行首席經濟學家 Pinelopi Koujianou Goldberg 也表示，在全球貿易緊張局勢持續下，投資被擱置，如果缺少現金來促進經濟增長，貧困可能會加劇。

Goldberg 強調，特別是非洲等貧困國，在經濟損害之下，一些國家將永遠無法擺脫貧困，一些正設法擺脫貧困的國家，也有可能會倒退。