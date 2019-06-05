世銀貿易戰衝擊大 今年貿易成長逾10年新低

世界銀行昨 (4) 日發布最新一期「全球經濟展望」報告，其內容與 4 月份 IMF 所公布的「世界經濟展望」報告相當，均下調今明兩年全球經濟增長預期，同時也警告受到貿易緊張局勢和金融動盪影響，全球經濟面臨嚴重的下滑風險。

世銀的「全球經濟展望」報告中，預估 2019 年和 2020 年全球經濟成長分別為 2.6% 和 2.7%，比今年 1 月份的預估值分別下修 0.3 和 0.1 個百分點。

黑：全球經濟成長率 紅：已開發國家經濟成長率 橘：新興市場 + 開發中國家經濟成長率 圖片來源：World Bank

其中，已開發經濟體 2019 年經濟成長預計將減緩至 1.7%，明年則將進一步降至 1.5%；而新興市場和發展中經濟體今年經濟成長預期將降至 4%，不過明年有機會升到 4.6%。

受到貿易緊張局勢影響，世銀預計今年全球貿易成長率只有 2.6%，比 1 月份的預估值下修 1 個百分點，創下 2008 年全球金融危機以來最低成長幅度。

不過，令市場意外的是，這波貿易戰的核心美國與中國，世銀均維持兩國原先今年經濟成長預估值 2.5% 與 6.2% 不變。但世銀預估明年美國經濟成長將下滑至 1.7%，中國則是降至 6.1%。

世銀認為今年中國經濟成長率可保持在 6.2%，主要是因為中國政府有能力調整貨幣和財政政策以因應外在的挑戰及「逆風」，預期隨著貿易形勢回穩和壓力減弱，經濟有機會止跌回穩。



至於歐元區，世銀預期今年歐元區的經濟成長將下降至 1.2%，比今年 1 月份的預估值下滑 0.4 個百分點；而明年歐元區經濟成長將升至 1.4%，但也較 1 月份的預估值下修 0.1 個百分點。世銀指出，歐元區出口和投資減少是該地區經濟疲軟的主要因素。

新興市場部分，世銀則警告，目前部分新興和發展中經濟體的政府債務大幅增加，金融危機前，透過降低公共債務率所換來的成果，在很大程度上已經消失殆盡。世銀提醒，新興和發展中經濟體需在利用債務槓桿刺激經濟成長，與防止因過度借貸而引發的金融風險之間取得平衡。

這份報告提出警告指稱，全球貿易局勢再掀波瀾、新興市場金融局勢動盪，及已開發國家，特別是歐洲地區的經濟疲軟程度超出預期，導致全球風險急速升高。

而在政策面的不確定因素影響下，導致全球投資腳步減緩、企業信心下降，同時，歐元區的經濟自去年年中以來迅速惡化，尤其是製造業領域最為嚴重。

圖：世界銀行，「全球經濟展望」報告

此外，關稅不只令主要經濟體經濟成長加速更為放緩，還會打擊投資人信心，並對原物料市場等各方面產生溢出效應。