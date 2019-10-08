美股早盤 - 貿易協商不樂觀 道瓊跌近300點 Nvidia、AMD跌超3%

週二 (8 日) 美股道瓊早盤跌近 300 點，費半晶片股也同步出現大跌，Nvidia (NVDA-US)、AMD (AMD-US) 皆大跌逾 3%，英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US) 則跌約 1.6%，另外中概股阿里巴巴 (BA-US)、京東 (JD-US)、拼多多 (PDD-US) 等一系列中概股皆跌逾 2%，市場對於美、中貿易協商已越來越不樂觀。

美國商務部此前於週一 (7 日) 將海康威視等 28 家中國企業列入貿易黑名單，而當前又正值美、中於本週展開貿易協商之際，白宮卻重手將中國重要科技企業列入黑名單，市場認為，這並不利於雙方的貿易談判。

同時川普 (Donald Trump) 週一 (7 日) 再以人權問題要求中國和平解決香港抗議，川普明確強調，若香港問題不能和平解決，那麼可能影響二國貿易協商，恐令雙方的談判氛圍更加緊繃。

值得投資人注意的是，若本週美中貿易協商破局，那麼按照既定的加稅時間表，美方將於 10 月 15 日針對中國 2500 億美元的進口商品，將關稅自現行的 25% 上調至 30%。

另外，美國週二 (8 日) 公布 PPI 月增率報 -0.3%，不僅低於市場預期，更是創下 2015 年來新低，而 PPI 一向又被視為是通膨的領先指標，故美國通膨前景的疲軟，似乎正為聯準會 (Fed) 帶來更多降息可能。

週二 (8 日) 最新 FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 於十月底會議再次宣布降息一碼之機率，高達了 83.9%，比週一 (7 日) 預期的 74.3% 再度跳升。

FedWatch 顯示，市場預期 Fed 十月降息之機率高達 83.9 圖片：CME

另外歐洲消息方面，英國脫歐談判目前正接近破裂，因德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 週二 (8 日) 已告知英國首相強生 (Boris Johnson) 除非北愛爾蘭加入關稅同盟，否則英國脫歐協議基本上「不可能」執行。

英國政府週二 (8 日) 也對梅克爾表態發表回應，英國指出，若歐盟要求北愛爾蘭續留關稅同盟，那麼雙方即不可能在脫歐協議上達成共識，英國政府承認，若歐盟繼續堅持此一立場，那麼達成協議基本上是不可能的，不僅是現在、是永遠不可能。

截至台北時間週二 (8 日) 22 時許：

道瓊指數下跌 272.19 點或 -1.03%，暫報 26205.83 點

那斯達克下跌 101.09 點或 -1.27%，暫報 7854.95 點

標普 500 下跌 33.68 點或 -1.15%，暫報 2905.10 點

費半下跌 42.76 點或 -2.74%，暫報 1520.54 點

台積電 ADR 下跌 0.33% 至每股 47.79 美元

十年期美債殖利率下跌 1.99% 至殖利率 1.522%

紐約輕原油下跌 0.78% 至每桶 52.34 美元

布蘭特原油下跌 0.55% 至每桶 58.03 美元

黃金上漲 0.37% 至每盎司 1509.95 美元

美元指數上漲 0.09% 至 98.752 點

道瓊日線走勢圖 圖片：investing.com

焦點個股：

1. 蔚來汽車 (NIO-US)：

蔚來汽車早盤上漲近 10%，主因蔚來汽車宣布 Q3 交車輛將達 4799 輛，超出了財測指引的上緣區間，而與 Q2 的交車量相比，季增率是大幅上漲 35.1%。

2.Nvidia (NVDA-US)：

Nvidia 早盤大跌逾 3%，此前週一 (7 日) Nvidia 曾受到 Evercore ISI 分析師上調目標價至每股 225 美元、加拿大皇家銀行 (RBC) 也上調 Nvidia 目標價至每股 227 美元。

3. 阿里巴巴 (BABA-US)：

阿里巴巴早盤下跌逾 2%，因美國政府持續對中國企業抱持著不友善態度，尤其週一 (7 日) 再將 28 間陸企納入貿易黑名單，令阿里巴巴等一眾中概股皆表現承壓。

4. 波音 (BA-US)：

波音早盤下跌逾 1.5%，因有外媒報導，傳歐盟的航空監管機關可能會延遲 737 MAX 的復飛時間。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 PPI 月增率報 -0.3%，預期為 0.1%，前值為 0.1%。

美國 9 月 PPI 年增率報 1.4%，預期為 1.8%，前值為 1.8%。

美國 9 月核心 PPI 月增率報 -0.3%，預期為 0.2%，前值為 0.3%。

美國 9 月核心 PPI 年增率報 2.0%，預期為 2.3%，前值為 2.3%。

美國 PPI 月增率表現 圖片來源：Zerohedge

華爾街分析：

針對本州的美中貿易協商，美國智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 中國研究員 Scott Kennedy 認為，目前美中雙方在許多問題上還存在相當多的「根本性歧見」，估計要達成重大協議相當困難，最多僅可能達成「有限度」的小協議。