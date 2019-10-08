蘋果全新macOS Catalina 僅限特定設備可以使用

蘋果 (AAPL-US) 於週一 (7 日) 發布了 macOS Catalina 作業系統，更新後的主要功能之一便是「Sidecar」。

Sidecar 可以讓 iPad 成為 Mac 筆電或 Mac 桌電的第二顯示器，如下圖所示，左圖 Mac 筆電之螢幕畫面可以透過 Sidecar 同步至右圖的 iPad 之上。

蘋果表示，此功能旨在為使用者提供額外的螢幕空間，尤其是需要時常同時攜帶 iPad 和 Macbook 的時候。

macOS Catalina 的 Sidecar 功能 (圖片: 9to5mac.com)

但值得注意的是，根據蘋果發布的白皮書，Sidecar 只能使用於特定的筆記型電腦，包括：

2016 年或之後推出的 MacBook

2016 年或之後推出的 MacBook Pro

2018 年或之後推出的 MacBook Air

目前可知的是，Sidecar 無法在支援較舊型號的筆記型電腦，市場推敲，可能與蝶形鍵盤在功能上的更新有關，而另一個可能的原因也與晶片組有關，蘋果的白皮書指出該功能需要 Intel (INTC-US) 的 Skylake 或更新後的 CPU。

除此之外，消費者也需要較新款的 iPad 才能使用 Sidecar，且必須支援 Apple Pencil。

蘋果表示，所有 iPad Pro 均可支援，以及第 6 代或更高版本的 iPad、第 5 代 iPad mini 和第 3 代 iPad Air。且都需運行 iPadOS 13。

Sidecar 還可以在裝有 Skylake 晶片組或更高版本的 Mac 桌機上使用，包括：