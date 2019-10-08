美股面臨多重壓力 可能重演去年底的動盪？

一位資深市場人士表示，投資人可能會見到類似去年底股市動盪的重演，當時美國股市急劇修正，一隻腳幾乎就要踏進熊市。

Medley Global Advisors 全球宏觀策略董事總經理 Ben Emons 告訴《彭博電視》，由於流動性緊張、美國聯準會 (Fed) 的支援不足，以及圍繞政治經濟問題的不確定性，這些因素正為美股市場帶來壓力。

如下圖所示，Emons 認為，隨著時間進入至今年年底，市場非常謹慎，這很像去年帶來的陰影。

(圖表取自彭博)

上個月回購利率的飆升表明貨幣市場缺乏流動性，在年底之前這類擔憂常會升級，聯準會雖然已經採取行動，並表示他們願意恢復債券購買，以解決銀行儲備不足的技術問題。

但是 Emons 認為，要趕上金融系統的需求，需要花一些時間，在聯準會運作之下，年底資金壓力可能某種程度緩解，但到明年第 2 季恐再次出現。

他表示，這種壓力仍然存在於金融市場上，投資人同時還要注意貿易局勢，一旦緊張加劇也需要及時應對。

美國計畫在 10 月 15 日和 12 月 15 日，再針對中國進口商品課稅，而本週即將開始的談判，也會帶來影響。Emons 說，包括香港周邊地區在內的地緣政治問題，也令人擔憂。

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