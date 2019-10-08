遭控無擔保放款給海霸王子公司買樓 一銀總座親上火線說明

海霸王旗下公司凱德唐標下高雄 85 大樓部分樓層，遭立委指控第一銀行涉嫌無擔保放款，一銀總經理鄭美玲今 (8) 日強調，凱德唐只跟一銀申貸 43 億元，且該案不但有 85 大樓部分樓層當標的物，連海霸王集團總裁莊榮德、凱德唐負責人莊自立等人，都擔任連帶保證人。

位於高雄 85 大樓內的君鴻酒店 3 月進行法拍，最後由海霸王集團旗下凱德唐標下，並向一銀申請貸款，但卻遭立委費鴻泰指控，質疑凱德唐向一銀申貸卻無須設定任何抵押擔保，指控一銀恐有涉嫌超貸之嫌。

明 (9) 日立法院財委會將邀請財政部與公股行庫董總列席備詢，為免風波擴大，針對立委指控，一銀今天先發布新聞稿澄清，傍晚再由總經理鄭美玲親上火線說明，針對立委指控逐一說明澄清。

鄭美玲說，凱德唐是在 2 月向銀行申請融資，該貸款案主要分兩階段，第一階段是提供凱德唐法拍代墊款、第二階段則轉為 15 年長期擔保貸款，兩階段合貸金額均為 43 億元。

在資金用途、還款計畫與來源，鄭美玲指出，凱德唐資金用途主要是作為海霸王集團子公司「城市商旅」進駐 85 大樓的裝潢改建，屆時將由長期穩定的營運收益做為還款來源。

鄭美玲強調，海霸王是一銀長期老客戶，子公司凱德唐自 2011 年開始也與一銀有融資往來，兩家公司目前還款繳息正常，且凱德唐的 85 大樓融資案除不動產與公司存款設定抵押，連莊家父子也一同擔任連帶保證人。

另外，費鴻泰質疑，凱德唐資本額僅 2 億元，為何能向銀行一口氣借款 43 億元，銀行是否疏於風險評估？鄭美玲表示，凱德唐允諾將逐年增資，預計明年增資至 4 億元、111 年再增資至 6 億元。