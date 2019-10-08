大尺寸面板出貨回溫 友達Q3營收持平Q2 守住700億元大關

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日公布 9 月合併營收達 238.7 億元，月減 1.1%、年減 13%，累計第 3 季合併營收達 700.5 億元，持平第 2 季表現，但仍年減 13.6%，其中大尺寸面板出貨量重回 1 千萬片，月增 3.7%，小尺寸則呈現衰退，法人表示，受大環境影響，友達本季營運表現仍有壓。

友達累計今年前 9 月合併營收 2068.23 億元，年減 10.3%，出貨表現方面，9 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過 1032 萬片，月增 3.7%，中小尺寸面板出貨量約 1137 萬片，月減 3.2%。

累計友達第 3 季大尺寸面板出貨量超過 2867 萬片，季增 5.5%、年減 3.7%，中小尺寸面板出貨量約 3560 萬片，季增 7.8%，年減 16.4%。

展望下半年，法人表示，受大環境不確定性影響，今年面板產業旺季不明確，且第 4 季還需要關注市場變化，而根據集邦 TrendForce 旗下光電研究 (WitsView) 報告指出，友達也從 9 月開始減少 8.5 代線及 6 代線投片，預期 8.5 代線第 4 季投片僅剩 50% 左右，6 代線則將減少投片 20%。