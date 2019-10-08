高盛：川普貿易推文最能影響利率預期 但罵Fed效果不大

近來愈來愈多投資銀行或研究機構，以各種角度來研究川普推特對美國股市的影響，如高盛 (Goldman Sachs) 週一 (7 日) 發布報告認為，川普關於貿易的推特發文，對聯準會 (Fed) 的貨幣政策預期就能產生較大的影響力，但川普直接批評聯準會的推文，就沒辦法產生重大影響。

高盛經濟學家 Ronnie Walker 指出，市場認為總統主要通過影響宏觀經濟前景，來間接影響聯會的政策，他直接批評聯準會的推文，影響力則相當有限。

高盛估計，川普表明貿易戰升級的推文，具有降低聯邦基金期貨的隱含殖利率約 60 個基點的累積影響。

高盛的看法與 National Bureau of Economic Research(NBER) 的研究略有差異，NBER 認為，川普在推特文對聯準會的持續攻擊，影響了市場看待利率的方式，並威脅美國聯準會的獨立性。

NBER 所做的研究顯示，綜合來看，川普的推文使得市場對 Fed 利率政策的預期下降 0.1 個百分點。

(圖表取自彭博)

高盛指出，與貿易有關的推文同時顯示了升級和降級，其累計影響是降低隱含殖利率 40 個基點。而批評聯準會的推文，則具有將隱含利率降低 10 個基點的總體影響。

Walker 指出，這一研究結果顯示，僅有微弱的證據，符合市場會根據總統批評聯準會的推文來改變對貨幣政策的預期。相較之下，由統計結果來看，貿易推文的關聯更加直觀，因為關稅升級顯然更為明確可導致經濟前景黯淡。

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