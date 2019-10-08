川普批美國無通膨 Fed應「大幅」降息

美國總統川普週一 (7 日) 表示，由於美國缺乏通膨，他希望見到聯準會大幅降低基準利率。川普前日持續批評聯準會主席鮑爾，近來態度稍緩，逐漸少了情緒化字眼。

川普說道：「我們沒有通貨膨脹，就算有，也低於目標，因此我們有權降息，我希望聯準會能做到到這一點」。

儘管市場多數預期聯準會十月降息，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁認為，美國的低通膨率主要是全球經濟放緩所造成的。 因此，寬鬆貨幣政策對低通膨並沒有太大幫助。 喬治曾於 7 月和 9 月反對降息，他認為美國經濟正在穩固基礎。

貿易戰的不確定，也為美國經濟帶來損傷，上週一系列疲軟的美國製造業和就業等經濟數據， 引發市場對衰退的恐懼。

美國國家商業經濟學協會的調查預計，美國經濟將會出現顯著放緩。調查顯示美國 GDP 增幅將從去年的 2.9% 放緩至 2019 年的 2.3%，在繼續放緩至 2020 年的 1.8%，該調查指出，美中貿易衝突是阻礙經濟增長的主要因素。

從歷史上看，10 月通常是相對不穩定的月份。 降息不見得能提振市場，上週的經濟數據不佳，大盤開始疲軟。標普 500 指數上週下跌 0.4%。 有趣的是，美股標普 500 今年增長了 18%。 道瓊上週下跌了 0.8%，年初至今累計上漲了 14% 以上。