「川普行情」實質失效近兩年 是否只剩下反效果了？

美國總統川普總是把美國股市的表現，當成自己的政績，但隨著美股本週拉回，標普幾乎又回到 21 個月前的水準，恐怕又得讓他好好煩惱一番。

據《彭博》報導，如同過去常見的走勢，美股又在幾天內跌掉幾個月的漲幅，這使得過去兩年左右的時間裡，標普 500 指數總計只上漲約 15 點。

道富銀行全球宏觀策略師 Marvin Loh 形容，這就像是環法自由車賽，充滿大量的攀爬及下坡，然後回到最初的起點。

美股回到約兩年前位置 (圖表取自彭博)

川普比前任任何總統，都喜歡吹捧上任後的股票收益。自他當選以來，美股標普 500 指數確實上漲了近 43%(包括股息)，但在他開啟貿易戰的這兩年，就沒有那麼強勁的表現。

多數市場分析師同意，近日的跌勢來自於十年來最糟的製造業報告，帶來對經濟衰退的擔憂，但川普並不這麼想。在週三的推文中，他強調民主黨的彈劾調查是股市下跌的原因，1 天以前，他把製造業問題歸因於聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)。

以股市的位置來看，在標普 500 指數在 2018 年 1 月飆升至 2872 點高點之後，已有 614 天。這期間此一指數 18 次再創新高，也歷經修正，下跌近 20%，然後今年又出現兩次 6% 以上的回調，如今的位置，大致又回到川普減稅利多帶起股市飆漲時的水準。

但減稅利多已無人再提起，基本上已經消失了，而貿易戰帶來的不確定性，以及因此降低的資本支出，仍舊困擾著市場。

Aviva Investors 美國股票主管 Susan Schmidt 表示，一切最終還是要歸因於川普。川普帶來的順風漲勢已經結束了，如今只剩逆風，並阻止股市上漲。

由股市來看，這兩年停滯不前，但債市卻變化明顯，公債殖利率與 2018 年 1 月相比，10 年期美債殖利率跌了 100 點，實質上反映了投資人對股市的憂心。

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