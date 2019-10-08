思科將重返輝煌時代！分析師：股價有望再漲70%

思科 (CSCO-US) 股價一直處於夏季低谷，自 7 月下旬以來下跌了近 20%，然而，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 認為，思科股價擁有大漲的潛力。

Daryanani 最新報告指出，近期交易價格在每股 47 美元的思科可望上漲至 80 美元，潛在漲幅達 70%，估計思科將重返榮耀，因自 2000 年網路泡沫化高點之後，思科股價就再也沒有回到 80 美元的價位。

Daryanani 表示：「我們認為思科股票仍然是具有吸引力的資產，因為該公司定位在成長中且可獲利的產品市場，不斷增加的軟體 / 服務混合，M&A 交易的順風，以及有利的股東回報組合。」

Daryanani 的結論是，思科有「數個上行槓桿，隨時間經過將可推升股價至 80 美元。」

Daryanani 認為，思科核心網路市場的成長率為低偏中的個位數百分比，價值解決方案和削減營運費用將推動利潤擴張，隨著公司轉向服務導向模式，經常性營收的組合也越來越多。

Daryanani 指出，思科轉向市場快速成長的產業，其中包括資安和應用，以及增值 M&A。

Daryanani 寫道，這些因素加上多重擴張，「應該能為上升到 80 美元的前景鋪路。」

他指出，目前思科股價本益比是過去 5 年範圍區間的高端，「該股票應該定位成持續擴張，尤其是思科經常性營收的組合增加，且自由現金流仍舊強勁。」

該分析師重申思科「優於大盤」的評級，目標價 60 美元，但強調他看到思科在數年後「上升到 80 美元以上」的長期上行潛力。

「隨著投資者對思科維持營收成長、擴大利潤和轉向經常性事業模組的信心增強，我們認為思科本益比可望提高，讓投資人邁向企業價值 / 自由現金流 (EV / FCF) 價值。如果假設思科股價朝 20 倍 20 倍的 EV / FCF 交易，我們就能看到思科慢慢上漲至 80 美元。」

他指出，思科目前約在本益比 12 倍、13 倍區間交易，但就算是 20 倍也合理，「因為有許多其他科技公司也使用類似的估值方法。」

思科週一股價上漲 0.5% 至 47.78 美元，大盤 S&P 500 下跌 0.4% 至 2940.57，道瓊也下跌 0.3%。