傳WeWork為確保企業重組費用 盼軟銀提供資金

鉅亨網編譯陳達誠 2019年10月8號13點20分

《路透社》7 日報導，有知道詳細內情的人士透露，共享辦公室的業界龍頭 WeWork，為了實施大規模的企業重組，就 10 億美元的追加投資問題，在本週與公司最大股東的日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 正進行溝通當中。

WeWork 在上週，由於投資人在公司市值與經營方面的疑慮，撤回了 IPO 計畫。根據消息人士說法，WeWork 與軟銀集團間的談判若是順利，預估將和摩根大通就 30 億美元的融資問題進行溝通。

軟銀集團社長孫正義，在本週接受日本經濟新聞社的訪問時，認為 We Company 在 10 年之後將有豐富進帳，展現出他的支持態度。

而 WeWork 與軟銀集團對於相關採訪，皆未作出評論。

傳 WeWork 為確保企業重組費用 盼軟銀提供資金。(圖片：AFP)

截至目前為止，軟銀集團旗下的基金投資公司願景基金 (Vision Fund)，在包含僅有同意的部分方面，共向 We Company 出資了 106.5 億美元，並以約 29% 的持股比例成為最大股東。軟銀雖打算進行增資，但目前出現了相當例外的不確定因素。

過去軟銀集團在今年 1 月時，在當時以 15 億美元的投資額同意了認股權，WeWork 的公司估值高達 470 億美元。消息人士透露，這次軟銀出資 10 億美元之前，打算就認股權方面問題再度進行談判。

而根據路透社上月報導，在 WeWork 撤回 IPO 計畫時，企業估值已經滑落到 100 ~ 120 億美元。

有證券分析師認為，一般來說，軟銀在進行追加投資時，在談判條件方面會希望估值愈低愈好，以獲取較高的持有率。然而軟銀與願景基金已持有的 WeWork 股票，在估值上約達 240 ~ 260 億美元之譜，若在這個水準以下進行追加投資，也將帶來估值上的損失。

另一方面，WeWork 要以目前的狀況持續維持下去的話，能否與軟銀或美國的金融機構達成協議，也就顯得格外重要。

而根據消息人士說法，WeWork 已大幅度的修正過去充滿野心的目標，計畫精簡數千名的員工。

而該公司自 2018 年列帳 19 億美元的虧損後，在 2019 上半年的現金流量已出現 23.6 億美元的赤字。根據美國桑福德伯恩斯坦公司在上週所提出的試算，WeWork 的資金若以目前的速度繼續流失，很可能在 2020 年 Q4 就會燒光資金。

而消息人士也透露，WeWork 與摩根大通的談判，也將在下週結束。不過，計畫也有變更的可能。

消息指出，在軟銀作出決定前，摩根大通將不會有動作。而摩根大通會不會要求 WeWork 提出擔保，在目前也還不明確。而銀行團在當初，是以 IPO 取得 30 億美元的條件，準備給予 WeWork 約 60 億美元的融資額。而摩根大通方面未作出評論。