推文風波難解 NBA在中國的龐大商機正岌岌可危

在 30 年的經營之後，NBA 在全球第 2 大經濟體中國，創造了百億美元以上的商機。現在，一條很快刪除的推文，為休士頓及 NBA 帶來的新的「中國問題」。

支持香港的推文形成危機

休斯頓火箭隊總經理莫雷 (Daryl Morey)，上週五發表一則支持香港示威者的口號。此舉招致了中國政府及其支持者的反彈，並迅速展開為行動，讓這個全球化發展最成功的美國運動聯盟，在他們最成功的地區，出現重大的陰影。

中國這次的行動迅速而全面，不僅政府官方、中國籃協立即發言抗議、要求道歉，幾乎所有與休士頓火箭隊合作的中國廠商，包括運動服飾製造商李寧和上海浦東發展銀行信用卡中心等，均立即中止合作，央視及騰訊停止火箭比賽的播放，在淘寶、京東等電商，火箭相關商品均遭下架。

NBA 表示，去年中國有 8 億人通過電視、數字媒體或智慧手機觀看了他們的節目，這幾乎是美國總人口的 2.5 倍。但這次遭打擊的不僅收視率，相關贊助商及品牌商品均倚賴 NBA 及火箭隊在中國的商機，在當前局勢下，他們的命運岌岌可危。

今年夏天才成為布魯克林籃網隊大老闆的阿里巴巴聯合創始人蔡崇信，在 Facebook 上發表公開信，試圖向西方民眾解釋中國的憤怒。他強調，中國在歷史上受到外國的欺壓，包括鴉片戰爭造成香港的割讓，NBA 有其自由的價值觀，但可能忽略到一些觀點對中國民眾的傷害。

蔡崇信表示，他願意接受莫雷字面表達的意思，但此次事件造成的傷害，可能需要很長時間才能彌補。

NBA 回應兩面不討好

NBA 官方也試圖和緩莫雷的看法，NBA 發表聲明指出，他們認識到莫雷的觀點「已經深深地觸犯了我們在中國的許多朋友和球迷，這令人遺憾」。

首席傳播官 Mike Bass 則說，雖然莫雷明確說明他的推文並不代表火箭或 NBA，但聯盟的價值觀支持個人就對他們重要的事情分享看法。另一方面，他強調中國的歷史和文化，希望體育和 NBA 能夠彌合文化鴻溝。

NBA 官方相當程度的退讓，如今並沒有獲得中國官方及企業的諒解，反倒是帶來一些美國政界的批評。

共和黨參議員 Rick Scott 表示，很顯然，NBA 對金錢的興趣遠勝於人權。正爭取總統提名的德州民主黨人 Beto O'Rourke 則表示，NBA 的回應令人尷尬，NBA 唯一應該為此道歉的是他​​們公然優先考慮利潤，而不是人權。

中國巨大生意面臨考驗

NBA 在中國的成功，得自於 1980 年代後期的全力推廣，而在火箭隊選進姚明之後，更幫助火箭隊及 NBA 在中國的迅速擴張。時任 NBA 總裁的 David Stern 全力推動這個浪潮，他拒絕就當前事件發表評論。

今年早些時候，NBA 擴大了與頭騰訊的夥伴關係，雙方為期 5 年的合作據稱價值 15 億美元。

NBA 通常不會公布從中國產生的營收。但是，NBA 副主席兼營運長 Mark Tatum 去年在接受《Forbes》採訪時說，成立於 2008 年的 NBA 中國，價值超過 40 億美元。

體育顧問 Marc Ganis 認為，NBA 可能會失去在中國的生意，但另一方面，NBA 積累了大量的商譽，他們現在不得不動用這些儲備。