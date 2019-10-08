中國宣布10日、11日兩日赴美進行貿易磋商

在美國公布最新一輪美中貿易談判將在本週四 (10 日) 舉行後，今 (8) 中國方面也正式宣布應美方邀請，中國中共中央政治局委員、中國國務院副總理劉鶴將率團訪問華盛頓。並於 10 月 10 日至 11 日與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 舉行新一輪美中經貿高層級磋商。

(圖片: AFP) 中國貿易談判代表劉鶴

中國方面公布這次中方代表團主要成員包括中國商務部部長鐘山，中國人行行長易綱，中國國家發展改革委副主任甯吉喆，中國中央財辦副主任、中國財政部副部長廖岷等等。

而在談判前夕，有港媒指出，美國總統川普目前正面臨彈劾調查之際，可能影響美中貿易談判走向。

因為彈劾案可能使得這一次美中貿易談判將不如之前川普所提，繼續與中國達成一攬子貿易協定。反而仍停留在小協易，也就是部分協定層面上。

同時中國方面也可能將彈劾調查解讀為，削減或干擾川普對中國原本立場，因此川普願意在實質性問題上做出讓步。

不過，也有美國媒體報導指出，中國對於彈劾案恐誤判情勢，川普可能會對中國更加強硬，以突顯政績和激勵自己的陣營。

同時與川普陣營關係密切的人士警告說，彈劾調查不會影響美國與中國的貿易談判，任何關於彈劾案將是削弱美國在談判桌上地位的解讀，都是對情勢上的誤判。

