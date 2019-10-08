日本消費支出連9個月正成長 增稅前的消費影響不大

日本總務省週二 (8 日) 公布 8 月最新家庭收支調查，2 人以上的平均每戶消費支出為 29 萬 6327 日圓，而在去除物價變動的影響後，較去年同期實質增加了 1% (經變動調整後)，連續 9 個月呈現正成長，也創下自 2001 年啟動該調查以來的最長紀錄。

(圖片：日本總務省)

在消費支出的內容方面，主要以排氣量 660cc 以下為主的「輕自動車」(K-Car) 還有一般汽車，以及受到 8 月酷暑影響，在空調等家庭耐久財方面的消費支出增加。加上在暑期休假中，在日本國內的旅行團費還有住宿費等，教養娛樂的相關服務費用也都出現增加。

受僱人員家庭的平均每戶消費支出為 32 萬 5516 日圓。在實質上增加 1.4%，也連續 4 個月出現增加。

另外在 8 月的消費趨勢指數 (CTI) 方面，在顯示平均每戶消費支出的家庭消費趨勢指數，實質上較去年同期增加 0.6% 至 97.3。在推估所有戶數消費支出總額的總消費趨勢指數為 102.2，較去年同期增加 0.8%，也較上 (7) 月增加 0.1%。

日本總務省在看法上，認為 8 月的消費支出維持先前回穩當中的情形。而在 10 月消費稅率上調之前，在消費支出方面的增加，日本總務省則認為沒有上 (7) 月時來的明顯。