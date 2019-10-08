〈分析〉美日新貿協vs TPP比一比：有贏家也有輸家

周一 (7 日) 美日兩國在白宮簽訂 2 項貿易協議，川普在正式簽字儀式上致辭，稱美國與日本的新貿易協定「讓我們農牧業者的利益與遊戲規則出現轉變了！」

兩年多前，川普宣布美國退出了「跨太平洋夥伴全面進步協定」(TPP)，使美國農產品在日本市場失利，市佔率輸給澳洲、紐西蘭等其他國家。這項新協議，主要在幫助美國農產品擴大進入日本市場。

不過，仔細比對美日新貿協與 TPP，並非所有美農都是受益者。某些農產品將比 TPP 架構下的競爭力還糟。

比 TPP 條件還差的產品：稻米、大麥

在新的協議下，美國稻米不會受惠，1990 年代初日本對美國進口稻米所設的關稅和配額限制仍然存在。在 TPP 架構下，日本每年有 70,000 噸的美國稻米進口免於關稅。新的協議並未包含這個部分。

加州稻米委員會主席 Tim Johnson 表示遺憾，希望美日談判的後期階段，能為稻米產業爭取更好的協議。

大麥儘管獲准進入日本市場，恢復對美國進口的特定配額，但是這項配額不如其他 TPP 競爭國，無法在未來 9 年中，逐年增長至 65,000 噸。

華盛頓戰略與國際研究中心的經濟學專家 Matthew Goodman 表示，這份新美日部分協議，美國農業某些特定產業的確從中受益，但從商業角度來看，協議沒有涉及雙邊貿易、汽車和汽車零件等大項目。在 TPP 架構下，美國本可以取消日本汽車進口關稅 2.5%，但現在關稅仍然存在。

(圖片：AFP)

與 TPP 相當的受惠者：美牛、美豬、乳製品

美國豬肉和牛肉是主要的受惠者。根據協議，日本將分階段降低美豬與美牛進口關稅，到 2033 年，牛肉的進口關稅將從目前的 38.5% 降至 9%，得到與其他 TPP 國家相同待遇。

日本將在 10 年內取消對某些美國乙醇進口的 10% 關稅，預估影響約 1100 萬美元的進口品。對美國葡萄酒的關稅也將在 2020 年 4 月 1 日由 15% 降至 7.1%。

在其他農產品部分，美國向日本出口的最大乳製品：奶酪，預計將在 15 年內取消高達 40% 的關稅。增加美國小麥、玉米進口配額，與 TPP 規定條件一致。冷凍馬鈴薯、櫻桃、柑橘等也將分階段取消關稅。

比 TPP 更好的贏家：數位貿易

美國會官員表示，比 TPP 協議更好的部分，主要在數位貿易方面，也稱為「TPP-Plus」符合美國對全球網路和電子商務的目標。

與 TPP 相比，新美日協議下，有更強大的規則，防止數位數據遭當地化，並避免對數位下載進行跨境的課稅。此外，保護企業免遭強制揭露專有的電腦資訊代碼和演算法，如中國常常對美國企業採取的行為。