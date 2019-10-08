美撤軍敘利亞 川普恐嚇土耳其別妄動：否則將徹底摧毀經濟！

在週日 (6 日) 白宮決定從敘利亞東北部撤出美軍後，市場擔心土耳機將趁機對庫德族下手。周一 (7 日) 美國總統川普對土耳其發出警告，若土耳其輕舉妄動，他將會徹底摧毀土耳其的經濟，土耳其里拉聞訊重貶。

週日白宮表示，川普在與土耳其總統厄多安通電話後，將不再干涉、護衛庫德族軍隊，脫離這場無止盡的戰爭。然而這項決定遭受國際上普遍的批評。

川普周一在推特上發文為自己的決定辯護，同時，他也恐嚇土耳其，不要對庫德族輕舉妄動，否則他將會徹底摧毀土耳其的經濟。

川普推文威脅土耳其 (來源: 推特)

川普也在白宮外的媒體採訪中表示，他已經告訴土耳其，如果做出任何不人道的事情，將讓土耳其陷入極端低迷的經濟懲罰。

過去由庫德族領導的敘利亞部隊，長期與美國華盛頓結盟，當年美國打敗 IS，庫德族民兵功不可沒。然而現在美國的撤軍，可能使土耳其軍方計劃入侵，襲擊庫德族。

這項撤軍敘利亞的決定，美軍與外交部並不贊成，也引來國會兩黨多數的指責，其中還包括參議院共和黨人領袖密契 · 麥康諾 (Mitch McConnell)。

川普的首要盟友也是共和黨參議員葛蘭姆 (Lindsey Graham) 也反對，表示會促請國會反對並撤銷總統的這項決定。

由於市場對入侵敘利亞北部的擔憂，加上川普對土耳其的威脅，周一土耳其里拉對美元重挫，創下一個多月來的新低水準。