繼蘋果、微軟之後 法興：亞馬遜SOPV市值破兆美元

鉅亨網新聞中心 2019年10月8號12點40分

目前市值超過 1 兆美元的企業一直只有 2 家：蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)，但如今法興分析師認為，亞馬遜 (AMZN-US) 可望躋身破兆美元企業名單。

亞馬遜股價一度在夏季中跳漲，隨後又退縮，但亞馬遜多頭認為股價還有很多上行空間，似乎市值破兆也是指日可待。

亞馬遜週一 (7 日) 收盤小跌 0.4% 至每股 1732.66 美元。

法國興業銀行分析師 Arnaud Joly 週一 (7 日) 重申亞馬遜股票的「買進」評級，尤其看漲亞馬遜 4 月時推出的 Prime 會員一日運送策略，Arnaud Joly 認為，該策略加速了亞馬遜的美國零售網購事業，使其第二季成長年率自前季的 12% 提高至 16%。Joly 也在週一將亞馬遜 2019-2023 年銷售預期年平均提高 1.6%。

但 Joly 指出，亞馬遜必須增加履行中心和基礎設施以增加產能，才能實現此種轉變，而為了反映這些成本，他將亞馬遜至 2023 年營收稅前獲利的 GAAP 估計平均調降約 15%。

Joy 也同時小幅調整對亞馬遜的分類加總估值 (SOPVsum-of-the-parts)，自每股 2420 美元調降至 2390 美元，但仍隱含漲幅 35% 之多。他估計亞馬遜零售事業的價值約 6560 億美元、AWS 事業價值 4.45 億美元、廣告事業價值約 940 億美元。

目前他的目標價自先前的 2370 美元調降至 2320 美元，如果達到其目標價，亞馬遜市值將超越 1 兆美元。

Joy 總結表示，「我們認為亞馬遜多元化的生態系統和國際廣泛市場版圖，其成長潛力就是該產業中最強大的企業。」