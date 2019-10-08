蘋果AirPods3消息釋出 設計上傳將有大變化

蘋果 (AAPL-US) 自 2018 年初以來持續進行第三代 AirPods 的開發。而如果計劃進行順利，預計該產品可能會在本月底發布。

根據近期洩漏的消息，AirPods 3 將會有新的顏色可供選擇。

新的 AirPods 將會面臨大幅度的變化，最為明顯便是更短的外型設計，其長度將縮短三分之一左右。較短的電池儲存區域也意味 AirPods 3 的電池壽命可能會更為縮短。

AirPod 3 外型將有大幅變化 (圖片: phonearena.com)

另外會有經重新設計更大的耳機頭。預計將用來配置今年推出的 Apple H1 晶片。

除了新的噪音消除系統外，也搭載了音頻驅動器和麥克風，外形上也將有所變化，預計將更新為的橡膠筆頭。此外型將供更好的隔音效果，並提升噪音消除功能。

傳言指出，AirPods 3 將同時提供黑色及白色兩個選項。另外也有釋出如 iPhone 11 的啞光色彩的可能性。

在功能上，AirPods 3 將包含主動降噪功能。另外將支援數種不同的模式，例如「消除噪音的焦點模式」

另一個重點是先前 AirPods 沒有的防水功能，可以有效防止使用者的汗水，也不需擔心下雨。而新的 AirPods 也將提供某種心率監視裝置。

AirPods 3 發行日期及價格

AirPods 3 的生產計劃於本月開始，有可能在 10 月下旬與更新後的 iPad Pro 和 16 吋 MacBook Pro 一同發布。

定價部分，AirPods 3 價格預計會較現行的 AirPods 提高。零售價可能會落在 249 美元至 299 美元之間。

新的 AirPods 將與重新設計的保護套一同釋出，該保護套可以用於支持無線充電。