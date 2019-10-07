大聯大、文曄痛失德儀代理權 啟動調整策略

半導體通路商大聯大 (3702-TW)、文曄 (3036-TW) 今 (7) 日同步宣布，將在明年年底前終止 TI (德州儀器)(TXN-US) 的代理合約，以進貨總額比重來看，大聯大為 11.28%，文曄則為 20.05%，由於衝擊不少營收，大聯大與文曄皆啟動調整策略，因應未來減少的營收壓力。

大聯大與文曄今日股價雙雙受消息影響，同步下挫，文曄盤中一度亮燈跌停，終場收 35.9 元，創下 3 年來新低，大聯大則小幅下跌 1.04%，收在 37.9 元。

大聯大表示，旗下世平興業接獲 TI 通知，因策略調整，將在明年 12 月 31 日終止經銷代理，以 TI 進貨總額來看，占世平興業進貨總額比重的 22.1%，占大聯大的進貨總額比重則為 11.28%。

大聯大指出，目前服務的客戶訂單，將依原訂時程完成並認列營收，相關庫存銷售與收款亦不受影響，至於產品代理部分，則有相同類型產品線的代理可取代，未來將持續拓展客戶及新產品代理，並加速擴大營銷隊伍之投資，推動數位轉型，調整營運架構。

文曄表示，TI 占去年、今年上半年的進貨總額，分別為 20.05%、19.7%，預計未來幾周內，將開始就業務移轉事宜進行溝通協商，未來將增加現有產品線市佔率、擴增新生意、控制成本及提升營運效率。