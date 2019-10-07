【日盛投顧】指數震盪盤堅

◆盤勢分析

1. 上周五美國科技股回升，帶動早盤加權指數跳空開高，但因亞股表現不佳與台股即將面臨國慶長假，市場追價意願薄弱，加權指數周一整日窄幅波動，最終報收 10,935.06 點，上漲 40.58 點，漲幅 0.37%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小紅十字線，但底部略有墊高。

(2) 量能：成交量微縮至 1,140.81，仍維持低量的震盪盤型。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值回升、MACD 柱狀體零軸之下回升。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 22.33 億元；外資 + 25.51 億元、投信 + 6.70 億元、自營 - 9.88 億元。

3.OTC 指數開高後橫盤震盪，終場指數收在 141.33 點，下跌 0.27%，呈現價漲量增。

被動元件、散熱模組搶戲

1. 散熱模組：3324 雙鴻股價出量再創新天價，帶動 3338 泰碩、3017 奇鋐、6230 超眾、3653 健策族群漲勢整齊。

2. 被動元件：MLCC 廠營運回溫，庫存持續去化，外資調高評等 2327 國巨股價帶量上攻，2478 大毅減資後重新掛牌，股價直奔漲停。

3. 蘋概股：APPLE 傳出將將增加 iPhone 11 產量 10%，相關供應鏈 2317 鴻海、4938 和碩同聲慶賀；通路商 2392 正崴股價上漲 2%。另外，Macbook 重回剪刀腳設計鍵盤廠 2387 精元、5215 科嘉 - KY 股價走高。

4. 操作建議：近期國際股市隨消息面呈現波動劇烈，短線台股漲多，加上國慶長假在即，指數呈將呈現高檔震盪，須慎個股防追高風險。布局朝 5G 相關的 PCB、散熱、網通，與新品上市的蘋概股。