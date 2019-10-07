國泰金集團數位轉型發展四大架構 經營數據生態圈

國泰金 (2882-TW) 由數位數據暨科技發展中心（簡稱「數數發中心」），透過科技與數據結合，以國泰世華銀行為首發，打造大數據生態系統，在集團數位轉型中發展資料蒐集等四大架構，且著重即時性與個人化兩大重點，以團隊協作的方式將分析動能及數據驅動思維帶入子公司，以全面提供客戶全面性、一站式的多元服務。

國泰金控數數發中心協理梁明喬表示，國泰金控自三年前即創立數數發中心，肩負集團數位轉型的任務，將科技與集團 1300 萬客戶的大量數據資料做結合，以國泰世華銀行為先導，透過數數發中心發展「資料蒐集、資料工程、數據分析、數據平台」四大架構，逐步部署自動化基礎建設。

梁明喬表示，此外，還將大數據結合實體通路，建立通路端完整 360 度客戶動態歷程、及預測模型，讓內部各單位在大數據的運用上更有彈性、更多元，這項突破性的轉變不僅有助於數據資料的有效加值，且能快速透過數據驅動決策及行銷，在 2017 與 2018 年榮獲多項國際獎項的肯定。

梁明喬進一步表示，因應數位時代的轉型，及金融數位族群的多元通路需求，國泰世華掌握「即時性」及「個人化」兩大重點，打造大數據生態圈，領先業界導入智能數據管理平台 (Data Management Platform ,DMP) 及即時決策平台 (Real-Time Decision Management, RTDM)，完整串聯客戶線上、線下、及內外部數據軌跡，化被動為主動，在客戶最需要的時間點提供即時性服務，有效縮短客戶等待的時間。

梁明喬舉例，像是 RTDM 平台上的信用卡臨時調整額度的服務，讓平均單筆刷卡金額提升 60%，而智能數據管理平台（DMP）能即時整合客戶辨識、分析模型及業務規則，提供超越客戶期待的互動式金融服務體驗，提升產品及平台轉換率，讓客戶滿意度超過 9 成，成效顯著。