〈每週CFTC報告〉投機者增持原油期貨多單 加大英鎊、歐元看空部位

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在 9 月 10 日當週，大型能源投機者加大了看漲 WTI 原油布局，淨多單增量寫過去 25 週以來最高。

數據顯示，大型投機者和避險基金的 WTI 原油期貨非商業合約，過去 1 週增加淨多單 4.4 萬口，由 38.4 萬口一舉增至 42.8 萬口，看多部位來到 15 週來的新高。

WTI 原油期貨變化 (圖表取自 countingpips.com)

上週由於沙烏地阿拉伯突然撤換能源部長，加大市場做多油價的預期，而使能源市場情緒轉好，猜測為多單增加的主因。上週末，沙國位於 Abqaiq 的全球最大原油加工設施，以及沙烏地第二大油田 Khurais 遭無人機攻擊，促使原油日產量大減，推升今 (16 日) 亞洲盤的飆漲。

美元指數

本週美元指數的淨多單小增 296 口，至 32032 口，是連續第 3 週小幅增加。更進一步看，主要變化在多單減少 4927 口，但空單減得更多，為 5223 口，造成淨多單的上升。

美元指數 (圖表取自 countingpips.com)

在過去 11 週，美元指數有 9 週淨多單增加，多頭部位來到過去 26 週以來最高。

其他貨幣

其他貨幣中，除歐元與英鎊外，各主要貨幣的多頭部位均有改善，為多單增持或空單減少。其中，日圓在過去 8 週以來第 7 週持倉改善，淨多單來到 3.2 萬口，自 4 月 30 日當週達到低點之後，日圓自此之後共增 13.2 萬口淨多單，自 8 月 6 日以來由空轉多。

主要貨幣持單變化 (圖表取自 countingpips.com)

歐元則是連 3 週淨空單增加，空頭部位為過去 6 週最高。英鎊淨空單本週增加 7274 口，一改過去 4 週的方向，目前已接近 8 月 6 日當週的近期看跌高點。

黃金

隨著金價回落，大型貴金屬投機者本週大幅削減非商業期貨的看多部位，淨多單減少 3.0 萬口，減至 26.9 萬口。

黃金持倉 (圖表取自 countingpips.com)

這是近 16 週以來，黃金多頭部位減少最大的一週。主要是多單大減 3.1 萬口，而空單僅減少 499 口的結果。

美國 10 年期公債

本週大型投機者再次減少 10 年期債券淨空單，是過去 4 週以來第 3 週這麼做。

10 年期美債 (圖表取自 countingpips.com)

數據顯示，投機者共減持 7.7 萬口的 10 年期美債淨空單，至 30.0 萬口，看空部位來到 9 週以來的最低點。