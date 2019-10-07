新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/10/04  108/10/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A               10.39650   10.38690   0.00960    0.09242
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B               10.11170   10.10250   0.00920    0.09107
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                 10.48090   10.47260   0.00830    0.07925
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                 10.20380   10.19580   0.00800    0.07846
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                     10.12390   10.11110   0.01280    0.12659
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                     10.26110   10.24860   0.01250    0.12197
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                     10.12030   10.10850   0.01180    0.11673
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                     10.14040   10.11910   0.02130    0.21049
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A            9.86340    9.85120   0.01220    0.12384
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B            9.86340    9.85120   0.01220    0.12384
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A            9.84980    9.83800   0.01180    0.11994
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B            9.84980    9.83800   0.01180    0.11994
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A           10.05140   10.03700   0.01440    0.14347
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B           10.05140   10.03700   0.01440    0.14347
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.83440   10.82980   0.00460    0.04248
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.63220   10.62770   0.00450    0.04234
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.74060   10.73370   0.00690    0.06428
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.62920   10.62240   0.00680    0.06402
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.97000   21.74000   0.23000    1.05796
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.84000   21.26000   0.58000    2.72813
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                   42.69310   42.51710   0.17600    0.41395
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.94290    9.93820   0.00470    0.04729
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.51340   10.50570   0.00770    0.07329
中國信託台灣活力基金                                             13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.98000   10.91000   0.07000    0.64161
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                 10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.68000    8.60000   0.08000    0.93023
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                           10.36340   10.39280  -0.02940   -0.28289
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                             10.15790   10.15820  -0.00030   -0.00295
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.00390    9.00420  -0.00030   -0.00333
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.47370   10.47440  -0.00070   -0.00668
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.25630    9.25690  -0.00060   -0.00648
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.32640   11.18360   0.14280    1.27687
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.54760    9.42730   0.12030    1.27608
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.02170   10.98980   0.03190    0.29027
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.54950    9.52190   0.02760    0.28986
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            46.87170   46.43630   0.43540    0.93763
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                43.09290   42.84180   0.25110    0.58611
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            47.83430   47.54220   0.29210    0.61440
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              48.24760   47.96760   0.28000    0.58373
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.61000   10.53000   0.08000    0.75973
中國信託智能運動基金-美元                                        10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.47000    9.40000   0.07000    0.74468
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.04880   11.04860   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                               10.46250   10.44040   0.02210    0.21168
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.54160    9.52140   0.02020    0.21215
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.71430   10.69170   0.02260    0.21138
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.77180    9.75110   0.02070    0.21228
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                       40.36700   40.31600   0.05100    0.12650
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                41.35290   41.23290   0.12000    0.29103
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.12000   10.03000   0.09000    0.89731
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.77000   10.68000   0.09000    0.84270
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  45.38620   45.10630   0.27990    0.62053
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                          45.47430   45.20810   0.26620    0.58883
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                      45.65430   45.42880   0.22550    0.49638
元大2001基金                                                     68.55000   68.39000   0.16000    0.23395
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        48.32940   48.04750   0.28190    0.58671
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           46.19650   45.97810   0.21840    0.47501
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.77180   11.77100   0.00080    0.00680
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.54360   10.51570   0.02790    0.26532
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.13000   13.16000  -0.03000   -0.22796
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.86800   11.86200   0.00600    0.05058
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.13800   16.12800   0.01000    0.06200
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             11.18730   11.19360  -0.00630   -0.05628
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.15730   10.16290  -0.00560   -0.05510
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.00160    9.98140   0.02020    0.20238
元大巴西指數基金                                                  6.76200    6.66300   0.09900    1.48582
元大日經225基金                                                  27.39000   27.27000   0.12000    0.44004
元大台商收成基金                                                 23.15000   23.12000   0.03000    0.12976
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
元大台灣50單日正向2倍基金                                        42.83000   42.62000   0.21000    0.49273
元大台灣中型100基金                                              34.44000   34.36000   0.08000    0.23283
元大台灣加權股價指數基金                                         26.69200   26.64200   0.05000    0.18767
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
元大台灣卓越50基金                                               85.36000   85.17000   0.19000    0.22308
元大台灣金融基金                                                 18.58000   18.53000   0.05000    0.26983
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.23000   32.19000   0.04000    0.12426
元大台灣高股息基金                                               28.10000   28.05000   0.05000    0.17825
元大台灣電子科技基金                                             38.52000   38.44000   0.08000    0.20812
元大全球ETF成長組合基金                                          10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
元大全球ETF穩健組合基金                                          15.02000   14.93000   0.09000    0.60281
元大全球人工智慧ETF基金                                          23.30000   22.96000   0.34000    1.48084
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.79000   13.69000   0.10000    0.73046
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.43000    9.36000   0.07000    0.74786
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.94000   13.87000   0.07000    0.50469
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.62500   12.53100   0.09400    0.75014
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.48000    6.47000   0.01000    0.15456
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 9.13000    9.06000   0.07000    0.77263
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.99000    6.94000   0.05000    0.72046
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.10700    8.08700   0.02000    0.24731
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.08000    8.06000   0.02000    0.24814
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
元大全球農業商機基金                                             17.51000   17.40000   0.11000    0.63218
元大印尼指數基金                                                  9.01100    9.05600  -0.04500   -0.49691
元大印度指數基金                                                  9.54100    9.55300  -0.01200   -0.12561
元大印度基金                                                     12.50000   12.53000  -0.03000   -0.23943
元大多多基金                                                     18.28000   18.27000   0.01000    0.05473
元大多福基金                                                     55.28000   55.26000   0.02000    0.03619
元大亞太成長基金                                                  8.40000    8.46000  -0.06000   -0.70922
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.44680    9.40690   0.03990    0.42416
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.52460    7.49280   0.03180    0.42441
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         8.86500    8.97000  -0.10500   -1.17057
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.13000    9.24000  -0.11000   -1.19048
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.13500   10.30600  -0.17100   -1.65923
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                     10.23590   10.23200   0.00390    0.03812
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                         10.49630   10.48930   0.00700    0.06673
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                           10.21220   10.20540   0.00680    0.06663
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                       10.55860   10.55120   0.00740    0.07013
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                         10.27450   10.26740   0.00710    0.06915
元大卓越基金                                                     43.15000   43.04000   0.11000    0.25558
元大店頭基金                                                      9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.52790   10.52730   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.85450    9.88310  -0.02860   -0.28938
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  32.82540   32.79680   0.02860    0.08720
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 46.26880   45.88770   0.38110    0.83051
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      15.24730   15.38490  -0.13760   -0.89438
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      26.95450   26.48670   0.46780    1.76617
元大美國政府7至10年期債券基金                                    43.58500   43.39320   0.19180    0.44200
元大高科技基金                                                   21.36000   21.42000  -0.06000   -0.28011
元大得利貨幣市場基金                                             16.34900   16.34880   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                             12.04910   12.04890   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                            11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                              11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
元大富櫃50基金                                                   13.40000   13.41000  -0.01000   -0.07457
元大新主流基金                                                   26.86000   26.80000   0.06000    0.22388
元大新東協平衡基金-美元                                           9.23600    9.23600   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.26480   11.25380   0.01100    0.09774
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.02630    9.99100   0.03530    0.35332
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.52540   11.48440   0.04100    0.35701
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.40610    9.37260   0.03350    0.35742
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.73180   10.71630   0.01550    0.14464
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.90050    9.88620   0.01430    0.14465
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.98000   10.96380   0.01620    0.14776
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.13870   10.12370   0.01500    0.14817
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                     10.23200   10.21830   0.01370    0.13407
元大新興亞洲基金                                                 10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.81160    9.78030   0.03130    0.32003
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.09190    9.06290   0.02900    0.31999
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                     10.15610   10.12340   0.03270    0.32301
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.42610    9.39570   0.03040    0.32355
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.18440   15.18420   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     38.63000   38.62000   0.01000    0.02589
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         8.20400    8.18000   0.02400    0.29340
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
元大臺灣ESG永續ETF基金                                           20.87000   20.82000   0.05000    0.24015
元大摩臺基金                                                     39.95000   39.84000   0.11000    0.27610
元大標普500基金                                                  27.46000   27.25000   0.21000    0.77064
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.31000   12.44000  -0.13000   -1.04502
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.99000   34.26000   0.73000    2.13076
元大標普美國高息特別股ETF基金                                    20.97000   20.95000   0.02000    0.09547
元大標智滬深300基金                                              17.61000   17.59000   0.02000    0.11370
元大歐洲50基金                                                   24.93000   24.89000   0.04000    0.16071
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.00180    8.96950   0.03230    0.36011
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.31010   10.30990   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.41000   16.39000   0.02000    0.12203
日盛上選基金(A類型)                                              38.26000   38.08000   0.18000    0.47269
日盛上選基金(I類型)                                              38.26000   38.08000   0.18000    0.47269
日盛小而美基金                                                   19.78000   19.73000   0.05000    0.25342
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.49570   12.50140  -0.00570   -0.04559
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.86150    9.86600  -0.00450   -0.04561
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.58150   12.57570   0.00580    0.04612
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.92450    9.92000   0.00450    0.04536
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  11.36170   11.35680   0.00490    0.04315
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.94540    8.94150   0.00390    0.04362
日盛日盛基金                                                     12.84000   12.79000   0.05000    0.39093
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛全球抗暖化基金                                               11.07000   11.01000   0.06000    0.54496
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.64800   10.65100  -0.00300   -0.02817
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.41020    9.41290  -0.00270   -0.02868
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.38830   10.39180  -0.00350   -0.03368
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.18130    9.18440  -0.00310   -0.03375
日盛全球智能車基金(美元)                                         10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                       10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.55430    2.55520  -0.00090   -0.03522
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65810    1.65870  -0.00060   -0.03617
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38950    0.38930   0.00020    0.05137
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25340    0.25330   0.00010    0.03948
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.82210   12.81530   0.00680    0.05306
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.21730    8.21290   0.00440    0.05357
日盛亞洲機會基金                                                  7.13000    7.14000  -0.01000   -0.14006
日盛首選基金                                                     18.85000   18.83000   0.02000    0.10621
日盛高科技基金                                                   19.89000   19.83000   0.06000    0.30257
日盛貨幣市場基金                                                 14.85700   14.85680   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   44.31000   44.14000   0.17000    0.38514
日盛精選五虎基金                                                 38.16000   38.18000  -0.02000   -0.05238
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.56590   13.56570   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                               34.99000   35.03000  -0.04000   -0.11419
台新MSCI中國基金                                                 19.42000   19.24000   0.18000    0.93555
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                    19.77000   19.46000   0.31000    1.59301
台新大眾貨幣市場基金                                             14.24280   14.24260   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                   50.77000   50.93000  -0.16000   -0.31416
台新主流基金                                                     26.68000   26.61000   0.07000    0.26306
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    24.70000   24.48000   0.22000    0.89869
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.79990    0.79290   0.00700    0.88284
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    17.33000   17.18000   0.15000    0.87311
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.56010    0.55520   0.00490    0.88256
台新台灣中小基金                                                 40.27000   40.09000   0.18000    0.44899
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          11.26140   11.20950   0.05190    0.46300
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                            10.04730   10.00090   0.04640    0.46396
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              11.70420   11.65010   0.05410    0.46437
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            11.13000   11.07000   0.06000    0.54201
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.93900    9.94020  -0.00120   -0.01207
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.19990   11.20130  -0.00140   -0.01250
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     14.45000   14.41000   0.04000    0.27759
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58100    8.57130   0.00970    0.11317
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28140    0.28110   0.00030    0.10672
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.72780   12.71340   0.01440    0.11327
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41230    0.41190   0.00040    0.09711
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金              43.03000   42.77000   0.26000    0.60790
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.14170   11.14160   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               33.60310   33.53390   0.06920    0.20636
台新智慧生活基金-美元                                            10.40630   10.30460   0.10170    0.98694
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.78000   10.67000   0.11000    1.03093
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         7.97020    7.96820   0.00200    0.02510
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.20660    8.20420   0.00240    0.02925
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.14180    9.13950   0.00230    0.02517
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.42420    9.42150   0.00270    0.02866
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.51860   11.49610   0.02250    0.19572
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36500    0.36430   0.00070    0.19215
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.09350    8.07770   0.01580    0.19560
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27090    0.27040   0.00050    0.18491
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.27000    5.25000   0.02000    0.38095
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      22.91000   22.83000   0.08000    0.35042
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣             10.63480   10.67010  -0.03530   -0.33083
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元               10.04810   10.05570  -0.00760   -0.07558
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣             10.12320   10.13190  -0.00870   -0.08587
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣               10.73940   10.77480  -0.03540   -0.32854
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                 10.13830   10.14600  -0.00770   -0.07589
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣               10.21660   10.22530  -0.00870   -0.08508
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                             44.43260   44.14020   0.29240    0.66243
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   43.73340   43.43670   0.29670    0.68306
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                      40.24710   40.18730   0.05980    0.14880
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                    40.79740   40.44240   0.35500    0.87779
永豐中小基金                                                     56.38000   56.23000   0.15000    0.26676
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83950    1.84190  -0.00240   -0.13030
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.60240    2.60590  -0.00350   -0.13431
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.12130    8.11490   0.00640    0.07887
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.13330   11.12450   0.00880    0.07910
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.04000    5.04000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.94000   21.90000   0.04000    0.18265
永豐主流品牌基金                                                 18.41000   18.27000   0.14000    0.76628
永豐永豐基金                                                     34.85000   34.77000   0.08000    0.23008
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 8.93860    8.91400   0.02460    0.27597
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.52980    9.50360   0.02620    0.27569
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               8.82990    8.80550   0.02440    0.27710
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.41720    9.39120   0.02600    0.27685
永豐南非幣2021保本基金                                           14.31550   14.31400   0.00150    0.01048
永豐美國大型500股票ETF基金                                       19.52000   19.34000   0.18000    0.93071
永豐貨幣市場基金                                                 13.95740   13.95720   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.17480    2.17820  -0.00340   -0.15609
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.71860    2.72290  -0.00430   -0.15792
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.73420    7.73020   0.00400    0.05175
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.97100   10.96530   0.00570    0.05198
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.08880    7.08710   0.00170    0.02399
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.49730   11.49460   0.00270    0.02349
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.98000   55.87000   0.11000    0.19689
永豐領航科技基金                                                 41.42000   41.19000   0.23000    0.55839
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.34000   11.39000  -0.05000   -0.43898
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
永豐趨勢平衡基金                                                 43.70000   43.49000   0.21000    0.48287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.80770    9.80020   0.00750    0.07653
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                    10.46240   10.45440   0.00800    0.07652
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.89020    9.88480   0.00540    0.05463
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                    10.38150   10.37590   0.00560    0.05397
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.85890    9.85280   0.00610    0.06191
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                      10.64360   10.63710   0.00650    0.06111
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.89380    9.88770   0.00610    0.06169
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                        10.45690   10.45240   0.00450    0.04305
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                  10.08600   10.07870   0.00730    0.07243
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                  10.08600   10.07870   0.00730    0.07243
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                     9.98000    9.97240   0.00760    0.07621
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                     9.98000    9.97240   0.00760    0.07621
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                  10.26310   10.25160   0.01150    0.11218
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                  10.26290   10.25150   0.01140    0.11120
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                    10.06890   10.06000   0.00890    0.08847
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                    10.06890   10.06000   0.00890    0.08847
兆豐國際生命科學基金                                             14.21000   14.00000   0.21000    1.50000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.39190   10.35080   0.04110    0.39707
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.64710   10.60490   0.04220    0.39793
兆豐國際全球基金                                                 30.32000   30.19000   0.13000    0.43061
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.53850   10.53790   0.00060    0.00569
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.22050   10.24740  -0.02690   -0.26251
兆豐國際國民基金                                                 23.95000   23.94000   0.01000    0.04177
兆豐國際第一基金                                                 14.30000   14.20000   0.10000    0.70423
兆豐國際萬全基金                                                 21.79000   21.67000   0.12000    0.55376
兆豐國際電子基金                                                 27.73000   27.73000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.93000   22.87000   0.06000    0.26235
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            15.07000   15.11000  -0.04000   -0.26473
兆豐國際豐台灣基金                                               37.48000   37.51000  -0.03000   -0.07998
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.57350   12.57330   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                       9.80510    9.79800   0.00710    0.07246
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                       9.84390    9.83150   0.01240    0.12613
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                       9.87270    9.86250   0.01020    0.10342
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                       9.85130    9.84080   0.01050    0.10670
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                       9.96950    9.95200   0.01750    0.17584
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                         9.80530    9.79820   0.00710    0.07246
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                         9.84600    9.83360   0.01240    0.12610
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                         9.88080    9.87050   0.01030    0.10435
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                         9.85580    9.84520   0.01060    0.10767
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                         9.97740    9.95990   0.01750    0.17570
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.96540   10.95270   0.01270    0.11595
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.67680   10.66780   0.00900    0.08437
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.94780   10.93610   0.01170    0.10699
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.64140   10.62900   0.01240    0.11666
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.74280   10.73370   0.00910    0.08478
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.74080   10.72930   0.01150    0.10718
合庫台灣基金                                                     12.54000   12.53000   0.01000    0.07981
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.74040   11.76020  -0.01980   -0.16836
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.80060   12.82050  -0.01990   -0.15522
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                11.38130   11.39980  -0.01850   -0.16228
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                12.15060   12.17420  -0.02360   -0.19385
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.08890    8.10250  -0.01360   -0.16785
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.39670    9.41200  -0.01530   -0.16256
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.10530    9.12020  -0.01490   -0.16337
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.76430    8.78030  -0.01600   -0.18223
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.23870    9.25380  -0.01510   -0.16318
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
合庫全球新興市場基金                                              8.99000    8.94000   0.05000    0.55928
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
合庫貨幣市場基金                                                 10.18590   10.18570   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.93000    9.92800   0.00200    0.02015
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.32990   10.32310   0.00680    0.06587
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.53890   10.53270   0.00620    0.05886
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.11710   12.10920   0.00790    0.06524
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                15.47260   15.45630   0.01630    0.10546
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.64740    8.64550   0.00190    0.02198
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.48890    9.48260   0.00630    0.06644
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.84940    7.84480   0.00460    0.05864
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.62470    8.61820   0.00650    0.07542
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.54350   10.52850   0.01500    0.14247
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                         9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
安本標準兩岸價值基金 美元                                        11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                      11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                    10.19810   10.19030   0.00780    0.07654
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                      10.17390   10.16550   0.00840    0.08263
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                         9.75210    9.67890   0.07320    0.75628
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                          10.15850   10.15630   0.00220    0.02166
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                      10.29000   10.28210   0.00790    0.07683
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                        10.25950   10.25080   0.00870    0.08487
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                           9.81860    9.74470   0.07390    0.75836
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                            10.22700   10.22470   0.00230    0.02249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
安聯中國東協基金                                                 14.78000   14.75000   0.03000    0.20339
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                    35.24000   34.95000   0.29000    0.82976
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                    10.39000   10.30000   0.09000    0.87379
安聯台灣科技基金                                                 57.69000   57.21000   0.48000    0.83901
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.56390   12.56370   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                 40.19000   39.84000   0.35000    0.87851
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.89600   10.88710   0.00890    0.08175
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.99300   15.98040   0.01260    0.07885
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.88880    9.88100   0.00780    0.07894
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                      10.00170    9.99370   0.00800    0.08005
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                 9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      13.36050   13.35450   0.00600    0.04493
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.90960   10.90250   0.00710    0.06512
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.96300   12.95560   0.00740    0.05712
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.56070    9.55580   0.00490    0.05128
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.49420    9.48800   0.00620    0.06535
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.00700    9.00180   0.00520    0.05777
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                    10.20860   10.20460   0.00400    0.03920
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                    10.20110   10.19520   0.00590    0.05787
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.45000   11.40000   0.05000    0.43860
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                       9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.53260   12.54530  -0.01270   -0.10123
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.33490   11.34490  -0.01000   -0.08815
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.93670   10.94650  -0.00980   -0.08953
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.49570    8.50390  -0.00820   -0.09643
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.36320    8.37050  -0.00730   -0.08721
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.04310    8.05030  -0.00720   -0.08944
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                            10.11740   10.12690  -0.00950   -0.09381
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                             9.99560   10.00450  -0.00890   -0.08896
安聯全球人口趨勢基金                                             11.83000   11.78000   0.05000    0.42445
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.18000    8.06000   0.12000    1.48883
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      30.99000   30.54000   0.45000    1.47348
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.45000    7.44000   0.01000    0.13441
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.61480   12.59640   0.01840    0.14607
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.60720   10.59180   0.01540    0.14540
安聯全球新興市場基金                                             16.55000   16.51000   0.04000    0.24228
安聯全球農金趨勢基金                                              8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.35000    9.30000   0.05000    0.53763
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
安聯亞洲動態策略基金                                             21.91000   21.97000  -0.06000   -0.27310
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                 10.15510   10.15620  -0.00110   -0.01083
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                   10.18530   10.18530   0.00000    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣               10.06990   10.07070  -0.00080   -0.00794
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                 10.03830   10.03840  -0.00010   -0.00100
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣               10.08470   10.08600  -0.00130   -0.01289
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                 10.04290   10.04290   0.00000    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣               10.01180   10.01310  -0.00130   -0.01298
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                  10.10800   10.10930  -0.00130   -0.01286
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                10.01180   10.01310  -0.00130   -0.01298
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.66150   10.65710   0.00440    0.04129
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                10.14170   10.13760   0.00410    0.04044
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.80420    2.80380   0.00040    0.01427
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.95190   10.93080   0.02110    0.19303
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.35460    2.35780  -0.00320   -0.13572
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.77500    8.75790   0.01710    0.19525
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                               10.36940   10.36090   0.00850    0.08204
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                   10.32930   10.32090   0.00840    0.08139
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.85230   10.84360   0.00870    0.08023
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                         10.27660   10.26880   0.00780    0.07596
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.29410   10.28960   0.00450    0.04373
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                               10.16870   10.16030   0.00840    0.08267
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                   10.07010   10.06200   0.00810    0.08050
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.42040   10.41230   0.00810    0.07779
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                         10.07440   10.06670   0.00770    0.07649
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.10910   10.10480   0.00430    0.04255
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)               10.12070   10.10610   0.01460    0.14447
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)               10.33660   10.32220   0.01440    0.13951
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                     10.09580   10.08130   0.01450    0.14383
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                10.00020    9.98780   0.01240    0.12415
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)               10.01070    9.99620   0.01450    0.14506
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)               10.06080   10.04680   0.01400    0.13935
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                      9.99470    9.98040   0.01430    0.14328
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 9.95040    9.93800   0.01240    0.12477
宏利台灣動力基金A類型                                            32.41000   32.38000   0.03000    0.09265
宏利台灣動力基金I類型                                            32.41000   32.38000   0.03000    0.09265
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                  9.98450    9.98230   0.00220    0.02204
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                        9.97800    9.97630   0.00170    0.01704
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                 10.04790   10.04250   0.00540    0.05377
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                        9.98110    9.97870   0.00240    0.02405
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.87200    9.83890   0.03310    0.33642
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.76190    9.72850   0.03340    0.34332
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.38320    7.35840   0.02480    0.33703
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.34650    7.32210   0.02440    0.33324
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                      9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
宏利全球債券組合基金                                             13.79580   13.81320  -0.01740   -0.12597
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            3.02940    3.02430   0.00510    0.16863
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.50700   12.48700   0.02000    0.16017
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.94450    8.93000   0.01450    0.16237
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.64700    2.65140  -0.00440   -0.16595
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.52430   11.50360   0.02070    0.17994
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.28390    3.26990   0.01400    0.42815
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.53600    0.53360   0.00240    0.44978
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     15.07000   15.00000   0.07000    0.46667
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.42660   12.43720  -0.01060   -0.08523
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.97010   10.97700  -0.00690   -0.06286
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.47710   10.48460  -0.00750   -0.07153
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.66370    8.66820  -0.00450   -0.05191
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.29550    8.30070  -0.00520   -0.06265
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.14160    8.14770  -0.00610   -0.07487
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.29650    8.30430  -0.00780   -0.09393
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(美元)                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.99420    2.99150   0.00270    0.09026
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42990    0.42970   0.00020    0.04654
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.91120   12.90500   0.00620    0.04804
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.97820    0.97810   0.00010    0.01022
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.30860    7.30520   0.00340    0.04654
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.03820    2.03660   0.00160    0.07856
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29370    0.29350   0.00020    0.06814
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.88010    8.87600   0.00410    0.04619
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32250    0.32250   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.70040   13.70030   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.42000    2.41000   0.01000    0.41494
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        27.30000   27.25000   0.05000    0.18349
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        27.30000   27.25000   0.05000    0.18349
宏利澳幣保本基金                                                 12.73150   12.72810   0.00340    0.02671
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                     10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                       9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.51220   10.53330  -0.02110   -0.20032
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.38120    9.37400   0.00720    0.07681
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.89170    8.88450   0.00720    0.08104
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         11.38640   11.37720   0.00920    0.08086
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                             10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
貝萊德新台幣基金                                                 12.98220   12.98210   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   28.57000   28.40000   0.17000    0.59859
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信中小型股基金                                               54.51000   54.40000   0.11000    0.20221
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        27.71000   27.66000   0.05000    0.18077
保德信全球消費商機基金                                           19.09000   18.98000   0.11000    0.57956
保德信全球基礎建設基金                                           13.90000   13.81000   0.09000    0.65170
保德信全球資源基金                                                6.85000    6.83000   0.02000    0.29283
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.08000    8.99000   0.09000    1.00111
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.33000   30.00000   0.33000    1.10000
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                             10.28030   10.25380   0.02650    0.25844
保德信印度機會債券基金－美元累積型                               10.82310   10.79530   0.02780    0.25752
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                           10.33090   10.29800   0.03290    0.31948
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                             10.87310   10.83840   0.03470    0.32016
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.63630    9.60260   0.03370    0.35095
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.86150   10.82350   0.03800    0.35109
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.21600    9.18360   0.03240    0.35280
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.37060   10.33410   0.03650    0.35320
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.16630    8.14860   0.01770    0.21722
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.33590   11.31140   0.02450    0.21660
保德信亞太基金                                                   19.70000   19.65000   0.05000    0.25445
保德信店頭市場基金                                               39.24000   39.02000   0.22000    0.56381
保德信拉丁美洲基金                                                6.88000    6.78000   0.10000    1.47493
保德信金平衡基金                                                 31.60000   31.53000   0.07000    0.22201
保德信金滿意基金                                                 44.75000   44.72000   0.03000    0.06708
保德信科技島基金                                                 29.82000   29.76000   0.06000    0.20161
保德信高成長基金                                                102.91000  102.48000   0.43000    0.41959
保德信貨幣市場基金                                               15.86040   15.86010   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.50590   10.44180   0.06410    0.61388
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.75840   10.69250   0.06590    0.61632
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.98990   10.93100   0.05890    0.53883
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.53760   10.48070   0.05690    0.54290
保德信新世紀基金                                                 10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.17200    8.18120  -0.00920   -0.11245
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.42260   10.43360  -0.01100   -0.10543
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.73800   11.75130  -0.01330   -0.11318
保德信新興趨勢組合基金                                           10.53000   10.42000   0.11000    1.05566
保德信瑞騰基金                                                   15.66190   15.66210  -0.00020   -0.00128
保德信歐洲組合基金                                                9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.51420    9.57850  -0.06430   -0.67130
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.14610   10.13520   0.01090    0.10755
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.45680    9.49760  -0.04080   -0.42958
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.81720    9.80770   0.00950    0.09686
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.65910    9.75930  -0.10020   -1.02671
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.20800   10.20220   0.00580    0.05685
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.52000    9.58640  -0.06640   -0.69265
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.96770    9.95360   0.01410    0.14166
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.23560   10.22200   0.01360    0.13305
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型             9.83360    9.95260  -0.11900   -1.19567
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.35210   10.34610   0.00600    0.05799
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型               9.77200    9.86010  -0.08810   -0.89350
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.19380   10.18150   0.01230    0.12081
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.81620    9.92970  -0.11350   -1.14304
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.49070   10.48790   0.00280    0.02670
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.69950    9.78350  -0.08400   -0.85859
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.18570   10.17430   0.01140    0.11205
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                   10.01850   10.01430   0.00420    0.04194
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                   10.02240   10.01810   0.00430    0.04292
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                   10.31750   10.30610   0.01140    0.11061
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                      9.96580    9.95170   0.01410    0.14168
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                      9.96660    9.95250   0.01410    0.14167
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                     10.30540   10.32600  -0.02060   -0.19950
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36420   10.35640   0.00780    0.07532
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                10.04150   10.02480   0.01670    0.16659
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型             9.99480   10.11280  -0.11800   -1.16684
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.49900   10.49230   0.00670    0.06386
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.10090   10.27460  -0.17370   -1.69058
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.94420   10.93600   0.00820    0.07498
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型               9.99820   10.08120  -0.08300   -0.82331
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.40110   10.38370   0.01740    0.16757
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.55420   10.54850   0.00570    0.05404
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.55210   10.53500   0.01710    0.16232
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.58630   10.56880   0.01750    0.16558
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型           10.08460   10.08160   0.00300    0.02976
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型           10.08790   10.08510   0.00280    0.02776
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型           10.09350   10.10270  -0.00920   -0.09106
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型           10.09200   10.09950  -0.00750   -0.07426
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型             10.05830   10.04230   0.01600    0.15933
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型             10.05950   10.04350   0.01600    0.15931
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型             10.11210   10.15490  -0.04280   -0.42147
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型             10.11260   10.15540  -0.04280   -0.42145
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型           10.13040   10.25140  -0.12100   -1.18033
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型           10.25190   10.24740   0.00450    0.04391
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.19980   10.38280  -0.18300   -1.76253
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.56930   10.56740   0.00190    0.01798
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型              9.92520   10.01100  -0.08580   -0.85706
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型             10.12120   10.10690   0.01430    0.14149
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97250    1.98020  -0.00770   -0.38885
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.86060    2.85860   0.00200    0.06996
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.28840    0.28890  -0.00050   -0.17307
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45690    0.45570   0.00120    0.26333
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.17560    8.19030  -0.01470   -0.17948
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.08380   12.05100   0.03280    0.27218
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.77960    9.80020  -0.02060   -0.21020
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.58310   12.56550   0.01760    0.14007
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.64210    8.64610  -0.00400   -0.04626
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.16270   11.12790   0.03480    0.31273
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.62720   10.61330   0.01390    0.13097
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.41540   10.40270   0.01270    0.12208
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     20.17000   20.16000   0.01000    0.04960
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.0000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4682.3600 4680.19000   2.17000    0.04637
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.10770   10.18020  -0.07250   -0.71217
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          11.08240   11.07810   0.00430    0.03882
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01220   10.05910  -0.04690   -0.46624
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.37990    9.44680  -0.06690   -0.70818
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05370   10.04510   0.00860    0.08561
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.39470    9.43720  -0.04250   -0.45035
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.80510    9.79800   0.00710    0.07246
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.32440   10.38580  -0.06140   -0.59119
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 5.83310    5.85260  -0.01950   -0.33319
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.87780   10.85270   0.02510    0.23128
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.46210   10.46110   0.00100    0.00956
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.46980   11.46850   0.00130    0.01134
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.69550   10.69410   0.00140    0.01309
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            8.93940    8.93850   0.00090    0.01007
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.26160    9.26060   0.00100    0.01080
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.15090    9.14970   0.00120    0.01312
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.26970   10.26870   0.00100    0.00974
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.74590   10.74470   0.00120    0.01117
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.73200   10.73060   0.00140    0.01305
柏瑞巨人基金                                                     13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.71190   13.71170   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.24000   16.26000  -0.02000   -0.12300
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 14.30540   14.30970  -0.00430   -0.03005
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.73060   12.73560  -0.00500   -0.03926
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           13.27600   13.27940  -0.00340   -0.02560
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.40000    8.40250  -0.00250   -0.02975
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.69560    6.69760  -0.00200   -0.02986
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.59450    8.59790  -0.00340   -0.03954
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.44250    8.45680  -0.01430   -0.16909
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.64550   10.64830  -0.00280   -0.02630
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.35590    8.36160  -0.00570   -0.06817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.91970   12.92470  -0.00500   -0.03869
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          12.39120   12.39500  -0.00380   -0.03066
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        13.40930   13.43190  -0.02260   -0.16826
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          12.08540   12.08860  -0.00320   -0.02647
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.86350    8.86620  -0.00270   -0.03045
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.59750    9.60120  -0.00370   -0.03854
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.64670    9.66300  -0.01630   -0.16868
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.46360    9.46600  -0.00240   -0.02535
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.36000    9.36620  -0.00620   -0.06620
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.72870   10.72140   0.00730    0.06809
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.76250   10.75800   0.00450    0.04183
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.51390   10.50600   0.00790    0.07520
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.65500   10.65010   0.00490    0.04601
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.74740    9.74070   0.00670    0.06878
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.51080    9.50680   0.00400    0.04208
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.66450   10.67600  -0.01150   -0.10772
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.53220    9.52500   0.00720    0.07559
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.66930    9.66490   0.00440    0.04553
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.70870   10.70140   0.00730    0.06822
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.76290   10.75840   0.00450    0.04183
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.51440   10.50650   0.00790    0.07519
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.65620   10.65130   0.00490    0.04600
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.74720    9.74060   0.00660    0.06776
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.51100    9.50700   0.00400    0.04207
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.85050   10.86220  -0.01170   -0.10771
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.53240    9.52530   0.00710    0.07454
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.67000    9.66550   0.00450    0.04656
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.36200   11.35580   0.00620    0.05460
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.87690   12.87230   0.00460    0.03574
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               12.10340   12.09610   0.00730    0.06035
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.89440    8.88950   0.00490    0.05512
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.63000    9.62660   0.00340    0.03532
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.53610    9.53030   0.00580    0.06086
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    11.05640   11.05040   0.00600    0.05430
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.99050   11.98630   0.00420    0.03504
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.69280   11.68570   0.00710    0.06076
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.89470    8.88980   0.00490    0.05512
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.63050    9.62710   0.00340    0.03532
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.53650    9.53080   0.00570    0.05981
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         12.94000   12.99000  -0.05000   -0.38491
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.72000   13.77000  -0.05000   -0.36311
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.73000   12.78000  -0.05000   -0.39124
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.01000   13.06000  -0.05000   -0.38285
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.78000    9.62000   0.16000    1.66320
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.33320   12.30270   0.03050    0.24791
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                               10.52570   10.49920   0.02650    0.25240
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.80910    7.78980   0.01930    0.24776
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                               10.32830   10.30230   0.02600    0.25237
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.33980   12.32770   0.01210    0.09815
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       12.12860   12.11740   0.01120    0.09243
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         11.07420   11.06290   0.01130    0.10214
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.50060    8.49230   0.00830    0.09774
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.60030    9.59150   0.00880    0.09175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.62730    9.61740   0.00990    0.10294
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.66730   11.65660   0.01070    0.09179
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.83590   10.82530   0.01060    0.09792
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        11.05570   11.04430   0.01140    0.10322
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.94190    9.93270   0.00920    0.09262
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.18470    9.17570   0.00900    0.09809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.14640    9.14310   0.00330    0.03609
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.65390    9.64390   0.01000    0.10369
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.63050   12.61420   0.01630    0.12922
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.20860   12.19530   0.01330    0.10906
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.48270   11.46730   0.01540    0.13429
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.97800    6.96900   0.00900    0.12914
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.72040    8.71090   0.00950    0.10906
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.36470    9.35220   0.01250    0.13366
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.85770   10.84370   0.01400    0.12911
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.50060   11.48520   0.01540    0.13409
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.44670    9.43640   0.01030    0.10915
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.90530    8.89380   0.01150    0.12930
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.56510    9.55220   0.01290    0.13505
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   12.22850   12.20500   0.02350    0.19254
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           13.09450   13.07100   0.02350    0.17979
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.89170   11.86830   0.02340    0.19716
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.40850    9.39040   0.01810    0.19275
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.09990   10.08180   0.01810    0.17953
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.06920   10.04940   0.01980    0.19703
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          12.34250   12.32040   0.02210    0.17938
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.91010   10.88920   0.02090    0.19193
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            11.33050   11.30820   0.02230    0.19720
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.04110   10.02180   0.01930    0.19258
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.57640    9.55800   0.01840    0.19251
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.34510   10.32660   0.01850    0.17915
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.80620    9.78690   0.01930    0.19720
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.83000   18.82000   0.01000    0.05313
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.33000   17.34000  -0.01000   -0.05767
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.42960   13.43510  -0.00550   -0.04094
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.17180   10.14020   0.03160    0.31163
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.26310   11.23280   0.03030    0.26975
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.32750   12.34340  -0.01590   -0.12881
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.72300   10.68840   0.03460    0.32372
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        8.72870    8.70160   0.02710    0.31144
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.32700    9.30190   0.02510    0.26984
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.22580    9.23770  -0.01190   -0.12882
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.25090    9.22110   0.02980    0.32317
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        8.86040    8.83290   0.02750    0.31134
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.13060    9.10600   0.02460    0.27015
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.08350   11.09780  -0.01430   -0.12885
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.19440    9.16470   0.02970    0.32407
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          46.08520   45.81040   0.27480    0.59986
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                               9.88180    9.87270   0.00910    0.09217
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                 9.83850    9.83350   0.00500    0.05085
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.85980   11.85910   0.00070    0.00590
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                       1.65920    1.65480   0.00440    0.26589
國泰大中華基金                                                   21.88000   21.85000   0.03000    0.13730
國泰小龍基金-新台幣                                              16.31000   16.25000   0.06000    0.36923
國泰中小成長基金-新台幣                                          47.31000   47.21000   0.10000    0.21182
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             44.49090   44.34770   0.14320    0.32290
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                  10.09980   10.08390   0.01590    0.15768
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                    10.23600   10.22200   0.01400    0.13696
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                  10.28750   10.27310   0.01440    0.14017
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.71000   26.63000   0.08000    0.30041
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.31000   12.34000  -0.03000   -0.24311
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.32000   32.17000   0.15000    0.46627
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                    0.35700    0.35750  -0.00050   -0.13986
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                      0.33260    0.33300  -0.00040   -0.12012
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                     0.33350    0.33390  -0.00040   -0.11980
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                 11.10130   11.11450  -0.01320   -0.11876
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                   10.35350   10.36580  -0.01230   -0.11866
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                  10.38680   10.39920  -0.01240   -0.11924
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.47270   12.47260   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                            0.42070    0.41860   0.00210    0.50167
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                            0.36960    0.36780   0.00180    0.48940
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                            0.44960    0.44740   0.00220    0.49173
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                         11.05000   11.00000   0.05000    0.45455
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                            9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                            0.56410    0.56440  -0.00030   -0.05315
國泰全球高股息基金-人民幣                                         2.57220    2.56850   0.00370    0.14405
國泰全球高股息基金-美元                                           0.36110    0.35970   0.00140    0.38921
國泰全球高股息基金-新台幣                                        11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
國泰全球高股息基金-澳幣                                           0.53840    0.53910  -0.00070   -0.12985
國泰全球基礎建設基金-美元                                         0.49520    0.49380   0.00140    0.28352
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                      14.47000   14.43000   0.04000    0.27720
國泰全球資源基金-美元                                             0.15870    0.15830   0.00040    0.25268
國泰全球資源基金-新台幣                                           5.00000    4.99000   0.01000    0.20040
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                0.59610    0.59400   0.00210    0.35354
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                             18.52000   18.45000   0.07000    0.37940
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                               17.88000   17.82000   0.06000    0.33670
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                0.88430    0.88580  -0.00150   -0.16934
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.74000   20.63000   0.11000    0.53320
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                  22.59000   22.53000   0.06000    0.26631
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.58610    2.59690  -0.01080   -0.41588
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                0.36410    0.36470  -0.00060   -0.16452
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                  0.30880    0.30930  -0.00050   -0.16166
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                             11.26040   11.27900  -0.01860   -0.16491
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                9.55240    9.56820  -0.01580   -0.16513
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                0.53910    0.54290  -0.00380   -0.69994
國泰亞洲成長基金-美元                                             0.38780    0.39040  -0.00260   -0.66598
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.66000   11.74000  -0.08000   -0.68143
國泰科技生化基金                                                 38.20000   38.16000   0.04000    0.10482
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        29.20000   29.02000   0.18000    0.62026
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.53000   12.62000  -0.09000   -0.71315
國泰美國費城半導體基金                                           15.18000   14.92000   0.26000    1.74263
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  48.33520   47.88560   0.44960    0.93890
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  15.60930   15.74900  -0.13970   -0.88704
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  27.53640   27.05700   0.47940    1.77182
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.67730   46.50190   0.17540    0.37719
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.87480   46.70850   0.16630    0.35604
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.24820   43.24270   0.00550    0.01272
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                          0.31840    0.31710   0.00130    0.40997
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                        9.88900    9.85280   0.03620    0.36741
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                        9.95240    9.91580   0.03660    0.36911
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                          0.31830    0.31710   0.00120    0.37843
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                        9.88510    9.85040   0.03470    0.35227
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                        9.96510    9.92990   0.03520    0.35448
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                          0.31780    0.31650   0.00130    0.41074
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                        9.87010    9.83330   0.03680    0.37424
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                        9.95940    9.92220   0.03720    0.37492
國泰紐幣2021保本基金                                             12.97020   12.96260   0.00760    0.05863
國泰紐幣八年期保本基金                                           13.35530   13.34590   0.00940    0.07043
國泰紐幣保本基金                                                 12.79580   12.79530   0.00050    0.00391
國泰國泰基金-新台幣A                                             25.14000   25.11000   0.03000    0.11947
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 49.55100   49.23810   0.31290    0.63548
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                             0.35130    0.35050   0.00080    0.22825
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                          10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                            10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                             0.53150    0.53310  -0.00160   -0.30013
國泰新興市場基金-美元                                             0.38010    0.37890   0.00120    0.31671
國泰新興市場基金-新台幣                                          11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.47700    2.47860  -0.00160   -0.06455
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.50290    1.50380  -0.00090   -0.05985
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35840    0.35780   0.00060    0.16769
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.21960    0.21920   0.00040    0.18248
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.81880   10.79880   0.02000    0.18521
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.44000    6.42800   0.01200    0.18668
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              15.04000   14.81000   0.23000    1.55300
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     47.12480   46.75900   0.36580    0.78231
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         46.82700   46.49770   0.32930    0.70821
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             43.76790   43.60010   0.16780    0.38486
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 39.17000   38.97000   0.20000    0.51322
國泰標普北美科技ETF基金                                          23.16000   22.84000   0.32000    1.40105
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.33810    0.33790   0.00020    0.05919
國泰歐洲精選基金-新台幣                                           9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.05000   20.95000   0.10000    0.47733
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.27000   19.21000   0.06000    0.31234
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.66000   18.67000  -0.01000   -0.05356
國泰豐益債券組合基金-美元                                         0.41900    0.41860   0.00040    0.09556
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                      12.59570   12.58440   0.01130    0.08979
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.05980   10.04360   0.01620    0.16130
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                        9.96730    9.95380   0.01350    0.13563
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.03500   10.01940   0.01560    0.15570
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        9.86170    9.84600   0.01570    0.15946
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        9.92320    9.90730   0.01590    0.16049
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                        9.83710    9.82400   0.01310    0.13335
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                          9.89450    9.87910   0.01540    0.15588
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        9.72120    9.70570   0.01550    0.15970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金                                                 27.20000   27.12000   0.08000    0.29499
第一金小型精選基金                                               34.22000   34.24000  -0.02000   -0.05841
第一金中概平衡基金                                               29.12000   29.14000  -0.02000   -0.06863
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.34270   15.34250   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.87700  178.87500   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            14.98420   14.84340   0.14080    0.94857
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          14.98290   14.83970   0.14320    0.96498
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          14.49000   14.36000   0.13000    0.90529
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        14.50000   14.36000   0.14000    0.97493
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.12690    9.96290   0.16400    1.64611
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.12530    9.96130   0.16400    1.64637
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.18000   10.01000   0.17000    1.69830
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.18000   10.02000   0.16000    1.59681
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.64410    9.57300   0.07110    0.74271
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.64410    9.57300   0.07110    0.74271
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          13.21040   13.19540   0.01500    0.11368
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        13.22800   13.21300   0.01500    0.11352
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.56000   12.54000   0.02000    0.15949
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.76900    9.75450   0.01450    0.14865
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.76150    9.74800   0.01350    0.13849
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.36870    9.35640   0.01230    0.13146
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.39290    9.38060   0.01230    0.13112
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.74530   10.73030   0.01500    0.13979
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.34740   10.33380   0.01360    0.13161
第一金全球大趨勢基金                                             24.47000   24.27000   0.20000    0.82406
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.31750    9.30670   0.01080    0.11605
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.38240    6.37500   0.00740    0.11608
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                 10.13030   10.14050  -0.01020   -0.10059
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N               10.13060   10.14080  -0.01020   -0.10058
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 11.14980   11.16120  -0.01140   -0.10214
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               11.15160   11.16290  -0.01130   -0.10123
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.54920    8.55000  -0.00080   -0.00936
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.58820   10.58920  -0.00100   -0.00944
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.16510    9.18590  -0.02080   -0.22643
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.16350    9.18430  -0.02080   -0.22647
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.59400    7.60590  -0.01190   -0.15646
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.58930    7.60090  -0.01160   -0.15261
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.33000    8.34390  -0.01390   -0.16659
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.33050    8.34440  -0.01390   -0.16658
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.68680   11.71320  -0.02640   -0.22539
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.68750   11.71380  -0.02630   -0.22452
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.22140   10.23720  -0.01580   -0.15434
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                           10.22230   10.23800  -0.01570   -0.15335
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.94890   14.97390  -0.02500   -0.16696
第一金亞洲科技基金                                               18.84000   18.90000  -0.06000   -0.31746
第一金亞洲新興市場基金                                           12.70000   12.73000  -0.03000   -0.23566
第一金店頭市場基金                                                8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                          10.22860   10.19370   0.03490    0.34237
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                        10.22860   10.19360   0.03500    0.34335
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                        10.21670   10.18120   0.03550    0.34868
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                      10.21660   10.18110   0.03550    0.34869
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                          10.29230   10.25670   0.03560    0.34709
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                        10.30790   10.27220   0.03570    0.34754
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                        10.29210   10.25670   0.03540    0.34514
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                        10.28000   10.24430   0.03570    0.34849
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                      10.29560   10.25960   0.03600    0.35089
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                      10.27990   10.24420   0.03570    0.34849
第一金創新趨勢基金                                               22.89000   22.82000   0.07000    0.30675
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                45.02700   44.79260   0.23440    0.52330
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金          45.40420   45.12370   0.28050    0.62162
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    46.58660   46.16230   0.42430    0.91915
第一金電子基金                                                   36.47000   36.44000   0.03000    0.08233
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.74000   19.69000   0.05000    0.25394
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.67000   19.47000   0.20000    1.02722
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
統一大東協高股息基金(美元)                                        8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
統一大滿貫基金-A類型                                             38.01000   37.92000   0.09000    0.23734
統一大滿貫基金-I類型                                             38.01000   37.92000   0.09000    0.23734
統一大龍印基金                                                   14.98000   14.92000   0.06000    0.40214
統一中小基金                                                     26.42000   26.23000   0.19000    0.72436
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.08960   10.10240  -0.01280   -0.12670
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.04350    9.03560   0.00790    0.08743
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.78280    8.77510   0.00770    0.08775
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            12.76480   12.78090  -0.01610   -0.12597
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.39850   11.38860   0.00990    0.08693
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            11.02580   11.01620   0.00960    0.08714
統一台灣動力基金                                                 20.52000   20.34000   0.18000    0.88496
統一全天候基金-A類型                                            121.45000  120.70000   0.75000    0.62138
統一全天候基金-I類型                                            122.27000  121.51000   0.76000    0.62546
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.49680    8.48710   0.00970    0.11429
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             7.90630    7.88050   0.02580    0.32739
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           7.94190    7.91560   0.02630    0.33226
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.22940    9.21880   0.01060    0.11498
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.59580    8.56760   0.02820    0.32915
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.62700    8.59850   0.02850    0.33145
統一全球債券組合基金                                             12.42030   12.42150  -0.00120   -0.00966
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.06000   15.86000   0.20000    1.26103
統一全球新科技基金(美元)                                         14.53000   14.36000   0.17000    1.18384
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.03000   13.86000   0.17000    1.22655
統一亞太基金                                                     25.69000   25.67000   0.02000    0.07791
統一亞洲大金磚基金                                               12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
統一奔騰基金                                                     64.09000   63.62000   0.47000    0.73876
統一強棒貨幣市場基金                                             16.75590   16.75560   0.00030    0.00179
統一統信基金                                                     32.71000   32.59000   0.12000    0.36821
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金           39.02180   38.78270   0.23910    0.61651
統一黑馬基金                                                     63.97000   63.50000   0.47000    0.74016
統一新亞洲科技能源基金                                           16.93000   16.93000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.14520    8.14100   0.00420    0.05159
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.92750   10.92190   0.00560    0.05127
統一經建基金                                                     51.22000   50.90000   0.32000    0.62868
統一龍馬基金                                                     74.11000   73.87000   0.24000    0.32490
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.60000   22.55000   0.05000    0.22173
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.29000   52.16000   0.13000    0.24923
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                      10.43930   10.43210   0.00720    0.06902
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.38090   10.37050   0.01040    0.10028
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                      10.39200   10.38200   0.01000    0.09632
野村巴西基金                                                      6.58000    6.48000   0.10000    1.54321
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.74000   11.87000  -0.13000   -1.09520
野村台灣高股息基金                                               26.18000   26.21000  -0.03000   -0.11446
野村台灣運籌基金                                                 40.64000   40.34000   0.30000    0.74368
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.97410    9.97380   0.00030    0.00301
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.82080    9.81510   0.00570    0.05807
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.84970    9.84530   0.00440    0.04469
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.59430   10.59390   0.00040    0.00378
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                10.33340   10.32740   0.00600    0.05810
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價              10.06580   10.06130   0.00450    0.04473
野村平衡基金                                                     21.16000   21.11000   0.05000    0.23685
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   9.98100    9.97450   0.00650    0.06517
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.25370   10.25020   0.00350    0.03415
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   9.98750    9.97760   0.00990    0.09922
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   9.98120    9.97480   0.00640    0.06416
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.25390   10.25030   0.00360    0.03512
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   9.98820    9.97830   0.00990    0.09922
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   9.94580    9.93720   0.00860    0.08654
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.04510   10.03900   0.00610    0.06076
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.05650   10.04670   0.00980    0.09754
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價     9.97460    9.96610   0.00850    0.08529
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                         10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         15.04000   14.94000   0.10000    0.66934
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      12.82000   12.78000   0.04000    0.31299
野村全球生技醫療基金                                             15.98000   15.81000   0.17000    1.07527
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                         10.32250   10.30510   0.01740    0.16885
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                           10.27340   10.25150   0.02190    0.21363
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                         10.19570   10.17570   0.02000    0.19655
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.56800   10.55090   0.01710    0.16207
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.47970   10.45730   0.02240    0.21420
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.40700   10.38660   0.02040    0.19641
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                         10.30960   10.28930   0.02030    0.19729
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          11.01260   10.99440   0.01820    0.16554
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.87370   10.85050   0.02320    0.21382
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.80050   10.77930   0.02120    0.19667
野村全球品牌基金                                                 27.63000   27.36000   0.27000    0.98684
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.97000   18.92000   0.05000    0.26427
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.99000   11.97000   0.02000    0.16708
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  11.05590   11.04990   0.00600    0.05430
野村全球短期收益基金-美元計價                                    11.05230   11.04170   0.01060    0.09600
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.80160   10.79320   0.00840    0.07783
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.48790    8.44350   0.04440    0.52585
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.31440    8.27190   0.04250    0.51379
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           7.88270    7.84320   0.03950    0.50362
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.98570   10.92800   0.05770    0.52800
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.48030   10.42670   0.05360    0.51406
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.03770    9.98740   0.05030    0.50363
野村成長基金                                                     34.61000   34.35000   0.26000    0.75691
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.25780    8.24960   0.00820    0.09940
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.26530    8.25480   0.01050    0.12720
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.46920    8.45860   0.01060    0.12532
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.62530    9.61600   0.00930    0.09671
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.47980    9.46760   0.01220    0.12886
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.69420    9.68200   0.01220    0.12601
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                         10.09730   10.06730   0.03000    0.29799
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                           10.02850   10.00010   0.02840    0.28400
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                          9.91290    9.88520   0.02770    0.28022
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.54570    9.51880   0.02690    0.28260
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.55300    9.52580   0.02720    0.28554
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.64910    9.62210   0.02700    0.28060
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                         10.04700   10.01890   0.02810    0.28047
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.71550   10.67920   0.03630    0.33991
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.62440   10.59430   0.03010    0.28412
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.73050   10.70050   0.03000    0.28036
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                      9.83330    9.83320   0.00010    0.00102
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                        9.82900    9.82680   0.00220    0.02239
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                      9.73340    9.73170   0.00170    0.01747
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.28620    8.28480   0.00140    0.01690
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       8.92270    8.92350  -0.00080   -0.00897
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.78110    8.77920   0.00190    0.02164
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                      9.90170    9.89990   0.00180    0.01818
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.55890   13.55650   0.00240    0.01770
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.77820   12.77910  -0.00090   -0.00704
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.32800   10.32580   0.00220    0.02131
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.53670   10.52960   0.00710    0.06743
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.48090   10.47060   0.01030    0.09837
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.50610   10.49920   0.00690    0.06572
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.83490   10.82760   0.00730    0.06742
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.75680   10.74620   0.01060    0.09864
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.70030   10.69330   0.00700    0.06546
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.83480   10.82700   0.00780    0.07204
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.74470   10.73320   0.01150    0.10714
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.88600   10.87300   0.01300    0.11956
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.21960   10.23400  -0.01440   -0.14071
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.79030    9.80540  -0.01510   -0.15400
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.40890    9.42110  -0.01220   -0.12950
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         8.87960    8.89240  -0.01280   -0.14394
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.42660   11.44300  -0.01640   -0.14332
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.39650   10.38800   0.00850    0.08183
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.57330   11.56400   0.00930    0.08042
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.98390   10.97340   0.01050    0.09569
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.72560   10.71680   0.00880    0.08211
野村泰國基金                                                     42.17000   42.14000   0.03000    0.07119
野村高科技基金                                                   11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.41860   10.39530   0.02330    0.22414
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.04380   10.02540   0.01840    0.18353
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.73930   10.73170   0.00760    0.07082
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.41440    9.39300   0.02140    0.22783
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.38070    9.35980   0.02090    0.22330
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.70920    9.70610   0.00310    0.03194
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.07630   12.05470   0.02160    0.17918
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      14.34820   14.35050  -0.00230   -0.01603
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.92580   10.90090   0.02490    0.22842
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.89410   10.86990   0.02420    0.22263
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.45050   11.44680   0.00370    0.03232
野村貨幣市場基金                                                 16.35860   16.35840   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                     14.43000   14.46000  -0.03000   -0.20747
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  10.36350   10.35570   0.00780    0.07532
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  10.30020   10.28970   0.01050    0.10204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  10.27690   10.26850   0.00840    0.08180
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  10.77770   10.77000   0.00770    0.07149
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  10.67560   10.66430   0.01130    0.10596
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  10.71580   10.70700   0.00880    0.08219
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計   9.99740   10.01510  -0.01770   -0.17673
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.96190    9.97500  -0.01310   -0.13133
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計   9.84830    9.86260  -0.01430   -0.14499
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  10.68870   10.70720  -0.01850   -0.17278
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.60030   10.61430  -0.01400   -0.13190
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  10.48520   10.50040  -0.01520   -0.14476
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.56210   10.56850  -0.00640   -0.06056
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.88730    7.89220  -0.00490   -0.06209
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.27650   12.28410  -0.00760   -0.06187
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民  10.45160   10.44670   0.00490    0.04690
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非  10.75650   10.75560   0.00090    0.00837
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元  10.37800   10.36910   0.00890    0.08583
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺  10.45300   10.44380   0.00920    0.08809
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣  10.44610   10.44730  -0.00120   -0.01149
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民  10.45200   10.44720   0.00480    0.04595
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非  10.75760   10.75670   0.00090    0.00837
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元  10.37780   10.36900   0.00880    0.08487
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺  10.45590   10.44670   0.00920    0.08807
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣  10.44500   10.44620  -0.00120   -0.01149
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民  10.46620   10.46150   0.00470    0.04493
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非  10.77860   10.77790   0.00070    0.00649
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元  10.39050   10.38160   0.00890    0.08573
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺  10.46550   10.45630   0.00920    0.08799
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣  10.46420   10.46580  -0.00160   -0.01529
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民  10.46620   10.46140   0.00480    0.04588
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非  10.78030   10.77960   0.00070    0.00649
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元  10.39810   10.38930   0.00880    0.08470
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺  10.47940   10.47010   0.00930    0.08882
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣  10.46560   10.46720  -0.00160   -0.01529
野村精選貨幣市場基金                                             12.12410   12.12390   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                           9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
野村積極成長基金                                                 14.67000   14.57000   0.10000    0.68634
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     11.37000   11.28000   0.09000    0.79787
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  41.21000   40.88000   0.33000    0.80724
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.66370   10.68010  -0.01640   -0.15356
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.49680    8.50770  -0.01090   -0.12812
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.81270    7.82330  -0.01060   -0.13549
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.63280    7.64460  -0.01180   -0.15436
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          12.29790   12.31300  -0.01510   -0.12263
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.97800   10.99290  -0.01490   -0.13554
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.76720   10.78390  -0.01670   -0.15486
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
野村環球基金-人民幣計價                                          17.45000   17.33000   0.12000    0.69244
野村環球基金-美元計價                                            13.44000   13.33000   0.11000    0.82521
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  18.95000   18.80000   0.15000    0.79787
野村鴻利基金                                                     25.41000   25.35000   0.06000    0.23669
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.91520   16.91500   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                     21.98000   21.82000   0.16000    0.73327
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.27000   15.23000   0.04000    0.26264
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.79170   10.77760   0.01410    0.13083
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  14.12730   14.10900   0.01830    0.12970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             11.02230   11.02670  -0.00440   -0.03990
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.57410   10.55100   0.02310    0.21894
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.89160   10.89380  -0.00220   -0.02019
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.41460   10.39050   0.02410    0.23194
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                         10.45000   10.46090  -0.01090   -0.10420
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                           10.17650   10.16050   0.01600    0.15747
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                         10.01060    9.99610   0.01450    0.14506
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                               10.42480   10.42180   0.00300    0.02879
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.62660   10.62130   0.00530    0.04990
凱基台商天下基金                                                 14.70000   14.66000   0.04000    0.27285
凱基台灣精五門基金                                               23.16000   23.14000   0.02000    0.08643
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     47.47900   47.17750   0.30150    0.63908
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.48290   48.22140   0.26150    0.54229
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.17880   46.88020   0.29860    0.63694
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       47.78830   47.49670   0.29160    0.61394
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           49.01530   48.54390   0.47140    0.97108
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                            9.98460    9.99870  -0.01410   -0.14102
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                            9.98500    9.99850  -0.01350   -0.13502
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                           9.98360    9.99830  -0.01470   -0.14702
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                           9.98570    9.99840  -0.01270   -0.12702
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                           10.07830   10.13590  -0.05760   -0.56828
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                          10.07250   10.12530  -0.05280   -0.52147
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                              9.98870    9.97670   0.01200    0.12028
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                              9.98870    9.97670   0.01200    0.12028
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                             9.98870    9.97670   0.01200    0.12028
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                             9.98880    9.97680   0.01200    0.12028
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                            9.99170    9.98090   0.01080    0.10821
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                            9.99180    9.98110   0.01070    0.10720
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                           9.99220    9.98140   0.01080    0.10820
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                           9.99220    9.98140   0.01080    0.10820
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.56000   13.62000  -0.06000   -0.44053
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.80930   11.83100  -0.02170   -0.18342
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.60910   11.60900   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                     30.67000   30.66000   0.01000    0.03262
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.95000   21.70000   0.25000    1.15207
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.09710   20.85400   0.24310    1.16572
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.28000   17.17000   0.11000    0.64065
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.37650   16.26890   0.10760    0.66138
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.35000    7.30000   0.05000    0.68493
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司  43.27830   43.00080   0.27750    0.64534
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債  43.70590   43.44210   0.26380    0.60725
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.78810   43.49290   0.29520    0.67873
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                     10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.70000   11.65000   0.05000    0.42918
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.99100   10.90870   0.08230    0.75444
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.61000   10.53000   0.08000    0.75973
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     12.03560   11.92250   0.11310    0.94863
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.44000   12.32000   0.12000    0.97403
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.67000   12.55000   0.12000    0.95618
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.31480   12.19460   0.12020    0.98568
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                     10.53390   10.46670   0.06720    0.64204
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                        9.92660    9.83580   0.09080    0.92316
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                     10.02540    9.93340   0.09200    0.92617
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                     10.53370   10.46660   0.06710    0.64109
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                        9.92660    9.83580   0.09080    0.92316
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                     10.02530    9.93340   0.09190    0.92516
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.52000   12.71000  -0.19000   -1.49489
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.98000   33.02000   0.96000    2.90733
富邦NASDAQ-100基金                                               32.18000   31.83000   0.35000    1.09959
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.93580   13.95030  -0.01450   -0.10394
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              2.00840    2.00770   0.00070    0.03487
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.41970    9.42950  -0.00980   -0.10393
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40660    1.40610   0.00050    0.03556
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             12.67620   12.67650  -0.00030   -0.00237
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.82740    1.82570   0.00170    0.09311
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.54310   10.54330  -0.00020   -0.00190
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54140    1.54000   0.00140    0.09091
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              11.08300   11.07380   0.00920    0.08308
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                11.00840   10.99670   0.01170    0.10640
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.97000   15.05000  -0.08000   -0.53156
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.01000   18.85000   0.16000    0.84881
富邦日本東証基金                                                 20.40000   20.36000   0.04000    0.19646
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  47.19000   47.08000   0.11000    0.23364
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.51000   46.43000   0.08000    0.17230
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  54.70000   54.56000   0.14000    0.25660
富邦台灣心基金                                                   23.76000   23.60000   0.16000    0.67797
富邦台灣釆吉50基金                                               48.22000   48.11000   0.11000    0.22864
富邦台灣科技指數基金                                             60.72000   60.58000   0.14000    0.23110
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.46340   49.28190   0.18150    0.36829
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF  41.79480   41.88360  -0.08880   -0.21202
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.31230    0.31170   0.00060    0.19249
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                      10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.71800    2.71490   0.00310    0.11418
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.36380    0.36280   0.00100    0.27563
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           11.22100   11.18990   0.03110    0.27793
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.31420    2.31160   0.00260    0.11248
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.34180    0.34080   0.00100    0.29343
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.48650    9.46020   0.02630    0.27801
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.26000   23.42000  -0.16000   -0.68318
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.20000   14.10000   0.10000    0.70922
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.57000   27.95000  -0.38000   -1.35957
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.72540   15.72520   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金       42.03290   41.94220   0.09070    0.21625
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.91860   45.71050   0.20810    0.45526
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.85190   40.80300   0.04890    0.11984
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行  40.63790   40.52360   0.11430    0.28206
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.66370   47.42550   0.23820    0.50226
富邦長紅基金                                                     65.95000   65.55000   0.40000    0.61022
富邦科技基金                                                     26.36000   26.41000  -0.05000   -0.18932
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         41.60090   41.56620   0.03470    0.08348
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      48.62800   48.22280   0.40520    0.84027
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        41.35600   41.17810   0.17790    0.43203
富邦恒生國企ETF基金                                              19.67000   19.87000  -0.20000   -1.00654
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.07000   13.96000   0.11000    0.78797
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            24.33000   24.84000  -0.51000   -2.05314
富邦高成長基金                                                   25.43000   25.28000   0.15000    0.59335
富邦基金A類型                                                    14.79000   14.75000   0.04000    0.27119
富邦基金I類型                                                    14.79000   14.75000   0.04000    0.27119
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.91000   19.92000  -0.01000   -0.05020
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41850    0.41920  -0.00070   -0.16698
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.30240   12.32370  -0.02130   -0.17284
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.09220    9.10790  -0.01570   -0.17238
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.29340    0.29390  -0.00050   -0.17013
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.27820    8.29260  -0.01440   -0.17365
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.20540   10.15580   0.04960    0.48839
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.85530   10.79590   0.05940    0.55021
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.37060    9.32510   0.04550    0.48793
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.95870    9.90420   0.05450    0.55027
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.36000   18.28000   0.08000    0.43764
富邦精準基金                                                     47.58000   47.37000   0.21000    0.44332
富邦精銳中小基金                                                 12.45000   12.47000  -0.02000   -0.16038
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.44000   19.53000  -0.09000   -0.46083
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.11000   22.06000   0.05000    0.22665
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             6.86000    6.88000  -0.02000   -0.29070
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            17.04000   16.96000   0.08000    0.47170
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.97000   19.96000   0.01000    0.05010
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         11.06140   11.09560  -0.03420   -0.30823
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.26950   10.25510   0.01440    0.14042
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.46570   10.45210   0.01360    0.13012
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.44680   10.47920  -0.03240   -0.30918
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.65370    9.64020   0.01350    0.14004
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          9.82740    9.81450   0.01290    0.13144
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 32.11000   32.10000   0.01000    0.03115
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別         9.84300    9.82980   0.01320    0.13429
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.80100    9.78610   0.01490    0.15226
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.57440    9.56200   0.01240    0.12968
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.29550   10.28130   0.01420    0.13811
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.26120   10.24560   0.01560    0.15226
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別              10.02630   10.01330   0.01300    0.12983
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.28590    8.27900   0.00690    0.08334
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.98700    8.98030   0.00670    0.07461
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.49570    8.49120   0.00450    0.05300
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.24090   10.23220   0.00870    0.08503
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.32030   10.31260   0.00770    0.07467
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.79390    9.78870   0.00520    0.05312
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.94670    9.94120   0.00550    0.05533
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.58490    8.58370   0.00120    0.01398
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.89270    9.89170   0.00100    0.01011
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.10590    9.10700  -0.00110   -0.01208
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    11.57940   11.57830   0.00110    0.00950
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          11.39230   11.39120   0.00110    0.00966
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.62110   10.62230  -0.00120   -0.01130
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.32130    9.32220  -0.00090   -0.00965
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                         14.99000   14.98000   0.01000    0.06676
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.76900    8.76720   0.00180    0.02053
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.67730    9.67630   0.00100    0.01033
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.11800    9.11910  -0.00110   -0.01206
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.76180   10.75990   0.00190    0.01766
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.79580   10.79470   0.00110    0.01019
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.24170   10.24290  -0.00120   -0.01172
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.28090    9.28180  -0.00090   -0.00970
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.24170   10.24320  -0.00150   -0.01464
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.45170    9.44520   0.00650    0.06882
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.94840    8.94280   0.00560    0.06262
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             24.13000   24.05000   0.08000    0.33264
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               22.75000   22.70000   0.05000    0.22026
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.13370    8.10620   0.02750    0.33925
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.29560    9.26420   0.03140    0.33894
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.36210   10.32710   0.03500    0.33891
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.83660    9.80340   0.03320    0.33866
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.71210   11.71930  -0.00720   -0.06144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.65920    8.66460  -0.00540   -0.06232
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.72680    8.73220  -0.00540   -0.06184
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                     9.80410    9.81020  -0.00610   -0.06218
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     14.77720   14.84780  -0.07060   -0.47549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.49350   10.54370  -0.05020   -0.47611
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                    10.31980   10.36910  -0.04930   -0.47545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.69240   10.69690  -0.00450   -0.04207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.60370    7.60690  -0.00320   -0.04207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        8.89550    8.89930  -0.00380   -0.04270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                       9.87970    9.88380  -0.00410   -0.04148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     11.27770   11.28260  -0.00490   -0.04343
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.48900    7.49220  -0.00320   -0.04271
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.77840    8.78220  -0.00380   -0.04327
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                     9.91240    9.91670  -0.00430   -0.04336
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.98080   10.99390  -0.01310   -0.11916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.63810    7.64730  -0.00920   -0.12030
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.12470    8.11870   0.00600    0.07390
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.23410    9.22620   0.00790    0.08563
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.40030   10.39150   0.00880    0.08468
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.04650   13.03680   0.00970    0.07440
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 7.90000    7.83000   0.07000    0.89400
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.18000    8.10000   0.08000    0.98765
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.09000    8.14000  -0.05000   -0.61425
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.36000   12.43000  -0.07000   -0.56315
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.10000    8.08000   0.02000    0.24752
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.98310   12.95470   0.02840    0.21923
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
富蘭克林華美第一富基金                                           41.76000   41.73000   0.03000    0.07189
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.36510   10.36490   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.51000    8.53000  -0.02000   -0.23447
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.28000   14.13000   0.15000    1.06157
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.82000   12.64000   0.18000    1.42405
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.98000   14.77000   0.21000    1.42180
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                    9.40040    9.35700   0.04340    0.46382
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                   9.40030    9.35700   0.04330    0.46276
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                    9.39310    9.35890   0.03420    0.36543
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                   9.39310    9.35880   0.03430    0.36650
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                      9.56900    9.51950   0.04950    0.51999
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                      9.34270    9.29430   0.04840    0.52075
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                     9.34270    9.29430   0.04840    0.52075
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                    9.63720    9.58730   0.04990    0.52048
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                    9.40890    9.36020   0.04870    0.52029
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                   9.40890    9.36020   0.04870    0.52029
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.20430    6.20040   0.00390    0.06290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.49640   10.50920  -0.01280   -0.12180
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.44080    9.44460  -0.00380   -0.04023
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.59810   11.60270  -0.00460   -0.03965
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.63140    6.63140   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.79150    8.79060   0.00090    0.01024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.89650   10.89650   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  70.67000   70.43000   0.24000    0.34076
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  73.13000   72.76000   0.37000    0.50852
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                              62.88830   62.83520   0.05310    0.08451
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.61000   20.64000  -0.03000   -0.14535
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            70.57360   70.16240   0.41120    0.58607
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                           10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                          9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                               68.56730   68.32170   0.24560    0.35948
復華人生目標基金                                                 41.85510   41.80660   0.04850    0.11601
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                             10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                          9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                          9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                              9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
復華中小精選基金                                                 70.32000   70.34000  -0.02000   -0.02843
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                         10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.31000   12.29000   0.02000    0.16273
復華全方位基金                                                   32.28000   32.21000   0.07000    0.21732
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.79000   12.70000   0.09000    0.70866
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.20000   20.06000   0.14000    0.69791
復華全球平衡基金-美元                                             9.21000    9.14000   0.07000    0.76586
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.64000   19.50000   0.14000    0.71795
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.00000   13.74000   0.26000    1.89229
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.54000   13.30000   0.24000    1.80451
復華全球原物料基金                                                8.03000    8.01000   0.02000    0.24969
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.89000   12.86000   0.03000    0.23328
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      12.23930   12.23170   0.00760    0.06213
復華全球債券基金                                                 15.22170   15.15630   0.06540    0.43150
復華全球債券組合基金                                             15.37000   15.37000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   15.58000   15.50000   0.08000    0.51613
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
復華有利貨幣市場基金                                             13.50950   13.50930   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                 11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
復華亞太成長基金                                                 12.42000   12.23000   0.19000    1.55356
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.05000    8.97000   0.08000    0.89186
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.64000    9.56000   0.08000    0.83682
復華東協世紀基金                                                 11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
復華南非幣長期收益基金A                                          14.24000   14.21000   0.03000    0.21112
復華南非幣長期收益基金B                                           8.00000    7.98000   0.02000    0.25063
復華南非幣短期收益基金A                                          14.73000   14.72000   0.01000    0.06793
復華南非幣短期收益基金B                                           8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
復華美元高收益債券指數基金-美元                                   9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    74.64010   74.02010   0.62000    0.83761
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.00000   20.94000   0.06000    0.28653
復華美國新星基金-美元                                            12.50000   12.33000   0.17000    1.37875
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.72000   12.55000   0.17000    1.35458
復華恒生基金                                                     19.87000   20.16000  -0.29000   -1.43849
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.82000    8.70000   0.12000    1.37931
復華恒生單日正向二倍基金                                         26.42000   27.18000  -0.76000   -2.79617
復華神盾基金                                                     29.01180   29.01120   0.00060    0.00207
復華高成長基金                                                   72.69000   72.48000   0.21000    0.28974
復華高益策略組合基金                                             13.65000   13.64000   0.01000    0.07331
復華貨幣市場基金                                                 14.47400   14.47380   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                         17.56000   17.50000   0.06000    0.34286
復華富時台灣高股息低波動基金                                     48.34000   48.15000   0.19000    0.39460
復華復華基金                                                     22.77000   22.71000   0.06000    0.26420
復華傳家二號基金                                                 35.76310   35.69440   0.06870    0.19247
復華傳家基金                                                     24.39880   24.41740  -0.01860   -0.07618
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.98000   15.96000   0.02000    0.12531
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.70000   11.68000   0.02000    0.17123
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.32000   14.29000   0.03000    0.20994
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
復華新興人民幣債券基金B                                           8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   22.71000   22.62000   0.09000    0.39788
復華新興市場企業債券ETF基金                                      71.16000   71.03000   0.13000    0.18302
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.29000    5.28000   0.01000    0.18939
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
復華新興市場短期收益基金                                         11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
復華數位經濟基金                                                 50.73000   50.64000   0.09000    0.17773
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.04830   10.03790   0.01040    0.10361
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.77790    9.77000   0.00790    0.08086
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.59340   10.58240   0.01100    0.10395
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.16870   10.16040   0.00830    0.08169
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                         10.20390   10.19620   0.00770    0.07552
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                           10.15760   10.15150   0.00610    0.06009
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.25440   10.24490   0.00950    0.09273
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.87200   10.86150   0.01050    0.09667
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                           10.16030   10.14860   0.01170    0.11529
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.79470   10.78190   0.01280    0.11872
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.52200   10.50980   0.01220    0.11608
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         11.16950   11.15620   0.01330    0.11922
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.71590   10.70110   0.01480    0.13830
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.66470   10.65140   0.01330    0.12487
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.75290   10.73910   0.01380    0.12850
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.71040   10.69860   0.01180    0.11029
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.97840   11.96140   0.01700    0.14212
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.62780   10.61730   0.01050    0.09890
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.89360   10.88160   0.01200    0.11028
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         12.28170   12.26410   0.01760    0.14351
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.77120   10.76060   0.01060    0.09851
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.91180   10.90070   0.01110    0.10183
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.21270   10.20380   0.00890    0.08722
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                           10.20110   10.19380   0.00730    0.07161
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.09620   10.08870   0.00750    0.07434
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.51840   10.50800   0.01040    0.09897
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.86260   10.85070   0.01190    0.10967
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.52060   10.51130   0.00930    0.08848
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.51740   10.50680   0.01060    0.10089
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.86260   10.85080   0.01180    0.10875
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.51750   10.50820   0.00930    0.08850
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.41640   10.41080   0.00560    0.05379
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                       10.39780   10.39240   0.00540    0.05196
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.41460   10.40900   0.00560    0.05380
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                       10.39880   10.39340   0.00540    0.05196
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         11.03840   11.02350   0.01490    0.13517
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           11.02280   11.00840   0.01440    0.13081
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         11.10430   11.08920   0.01510    0.13617
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.19570   10.18560   0.01010    0.09916
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                           10.18320   10.17480   0.00840    0.08256
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.07940   10.07070   0.00870    0.08639
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24050    9.24380  -0.00330   -0.03570
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.01270    7.98940   0.02330    0.29164
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.04480    8.02110   0.02370    0.29547
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           12.20320   12.20750  -0.00430   -0.03522
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.61370   10.58270   0.03100    0.29293
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.77920   10.74740   0.03180    0.29589
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                         10.01250   10.00930   0.00320    0.03197
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                            9.98440    9.98320   0.00120    0.01202
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                         10.01150   10.01000   0.00150    0.01499
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                         10.02820   10.02630   0.00190    0.01895
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                          9.97660    9.97220   0.00440    0.04412
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                            9.99990    9.99990   0.00000    0.00000
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                         10.02850   10.02650   0.00200    0.01995
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                          9.97650    9.97200   0.00450    0.04513
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                           10.00010   10.00000   0.00010    0.00100
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                         10.00880   10.00720   0.00160    0.01599
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                       10.00940   10.00960  -0.00020   -0.00200
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                              9.98240    9.98280  -0.00040   -0.00401
景順主流基金                                                     19.79000   19.79000   0.00000    0.00000
景順台灣科技基金                                                 34.71000   34.74000  -0.03000   -0.08636
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
景順全球科技基金                                                 23.62000   23.34000   0.28000    1.19966
景順全球康健基金                                                 19.26000   19.12000   0.14000    0.73222
景順貨幣市場基金                                                 16.00750   16.00730   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     34.15000   34.12000   0.03000    0.08792
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.50000   14.35000   0.15000    1.04530
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.65000   13.51000   0.14000    1.03627
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.55000   11.47000   0.08000    0.69747
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.70820    9.70650   0.00170    0.01751
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.97740    9.97530   0.00210    0.02105
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                   10.31870   10.31690   0.00180    0.01745
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.60860   10.60640   0.00220    0.02074
華南永昌永昌基金                                                 20.26000   20.24000   0.02000    0.09881
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.95560   14.95480   0.00080    0.00535
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.53000    9.43000   0.10000    1.06045
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
華南永昌全球精品基金                                             16.52000   16.44000   0.08000    0.48662
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.40000   13.32000   0.08000    0.60060
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.38000   13.31000   0.07000    0.52592
華南永昌物聯網精選基金                                           12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.29890   16.29870   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.30390   25.26640   0.03750    0.14842
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                          9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                          9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         12.00290   12.00280   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   23.27000   22.99000   0.28000    1.21792
華頓台灣基金                                                     24.85000   24.67000   0.18000    0.72963
華頓平安貨幣市場基金                                             11.58390   11.58370   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                             17.22000   17.18000   0.04000    0.23283
華頓全球高收益債券基金A                                          13.84750   13.85790  -0.01040   -0.07505
華頓全球高收益債券基金B                                           7.94010    7.94600  -0.00590   -0.07425
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐台灣精典基金                                                 25.45000   25.37000   0.08000    0.31533
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.49000   12.39000   0.10000    0.80710
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
匯豐安富基金                                                     26.57000   26.52000   0.05000    0.18854
匯豐成功基金                                                     42.55000   42.45000   0.10000    0.23557
匯豐金磚動力基金                                                 14.49000   14.42000   0.07000    0.48544
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.02170   15.02160   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.93000    4.94000  -0.01000   -0.20243
匯豐新鑽動力基金                                                 10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.45000    5.39230   0.05770    1.07004
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.36950    9.31200   0.05750    0.61748
匯豐龍鳳基金-A類型                                               55.00000   54.83000   0.17000    0.31005
匯豐龍鳳基金-I類型                                               55.00000   54.83000   0.17000    0.31005
匯豐龍騰電子基金                                                 40.08000   39.92000   0.16000    0.40080
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.82840   12.82290   0.00550    0.04289
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.49000   19.38000   0.11000    0.56760
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           11.67820   11.64480   0.03340    0.28682
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.35370   10.34130   0.01240    0.11991
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.76080   10.75210   0.00870    0.08091
新光台灣富貴基金                                                 25.86000   25.86000   0.00000    0.00000
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     21.46000   21.29000   0.17000    0.79850
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級  46.57710   46.38140   0.19570    0.42194
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.78000    9.72000   0.06000    0.61728
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
新光全球債券基金(A累積)美元                                      11.23010   11.19080   0.03930    0.35118
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    11.05850   11.02400   0.03450    0.31295
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.53710   10.51720   0.01990    0.18921
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.36210   10.34680   0.01530    0.14787
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.52460   15.52440   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
新光亞洲精選基金-美金                                            20.75000   20.77000  -0.02000   -0.09629
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.18000   21.21000  -0.03000   -0.14144
新光店頭基金                                                     23.77000   23.79000  -0.02000   -0.08407
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  11.71000   11.66000   0.05000    0.42882
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金        42.39890   42.14700   0.25190    0.59767
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元          10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣        10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣        10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
新光特選內需收益ETF基金                                          20.89000   20.82000   0.07000    0.33622
新光創新科技基金                                                 14.18000   14.21000  -0.03000   -0.21112
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.26240   10.23630   0.02610    0.25497
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.63690   10.62810   0.00880    0.08280
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.13590   10.12690   0.00900    0.08887
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.27800    9.28540  -0.00740   -0.07970
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.59250    9.61650  -0.02400   -0.24957
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.11970    9.14340  -0.02370   -0.25920
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金         40.99060   40.94190   0.04870    0.11895
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     47.98430   47.57990   0.40440    0.84994
新光澳幣八年期保本基金                                           11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
新光澳幣十年期保本基金                                           11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
新光澳幣保本基金                                                 12.55000   12.54000   0.01000    0.07974
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.96760   10.95980   0.00780    0.07117
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.53320    9.52610   0.00710    0.07453
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.47920    9.47100   0.00820    0.08658
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.65960   10.65030   0.00930    0.08732
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.74650   10.73600   0.01050    0.09780
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.54000    9.53070   0.00930    0.09758
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.50480    9.50430   0.00050    0.00526
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.69450   10.69400   0.00050    0.00468
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.03000    7.01000   0.02000    0.28531
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
瑞銀亞洲高收益債券基金  (台幣) B類型(月配息)                      8.57940    8.57670   0.00270    0.03148
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.89330   10.89020   0.00310    0.02847
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.56910    9.56680   0.00230    0.02404
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        14.92680   14.92220   0.00460    0.03083
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.61000   10.60620   0.00380    0.03583
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49900    9.49570   0.00330    0.03475
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.56980    9.57290  -0.00310   -0.03238
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.68920   10.69180  -0.00260   -0.02432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      44.74170   44.45740   0.28430    0.63949
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   45.28160   45.00850   0.27310    0.60677
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               45.57830   45.23870   0.33960    0.75068
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             47.60770   47.25610   0.35160    0.74403
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                45.91690   45.57620   0.34070    0.74754
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               49.25310   48.94950   0.30360    0.62023
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              50.32190   50.05380   0.26810    0.53562
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                48.72550   48.45590   0.26960    0.55638
群益2028 REVERSO美元保本基金                                     10.80650   10.76380   0.04270    0.39670
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                48.38990   47.92200   0.46790    0.97638
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
群益大印度基金-人民幣                                            13.71200   13.83250  -0.12050   -0.87114
群益大印度基金-美元                                              12.42770   12.51450  -0.08680   -0.69360
群益大印度基金-新臺幣                                            11.87000   11.94000  -0.07000   -0.58626
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.17500   12.12980   0.04520    0.37264
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.31530   11.25020   0.06510    0.57866
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.74390   10.73970   0.00420    0.03911
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.10930    9.08700   0.02230    0.24541
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.77160    9.73540   0.03620    0.37184
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.31930    8.27140   0.04790    0.57910
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               8.86000    8.80000   0.06000    0.68182
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               8.97100    8.96750   0.00350    0.03903
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 7.89400    7.87460   0.01940    0.24636
群益中小型股基金                                                 48.49000   48.48000   0.01000    0.02063
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.93900   10.94960  -0.01060   -0.09681
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.78760    9.77700   0.01060    0.10842
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.24620    9.23590   0.01030    0.11152
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.19660    9.23640  -0.03980   -0.43090
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.22730    8.24580  -0.01850   -0.22436
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.77320    7.79050  -0.01730   -0.22207
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                   10.68450   10.68080   0.00370    0.03464
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.75290   11.74880   0.00410    0.03490
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.30190   11.29660   0.00530    0.04692
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.43440   10.42940   0.00500    0.04794
群益平衡王基金                                                   20.71310   20.71210   0.00100    0.00483
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                           9.99980    9.98580   0.01400    0.14020
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         9.99080    9.97650   0.01430    0.14334
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                           9.99990    9.98580   0.01410    0.14120
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         9.99080    9.97650   0.01430    0.14334
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                          9.99990    9.98590   0.01400    0.14020
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        9.99080    9.97640   0.01440    0.14434
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         9.97920    9.96480   0.01440    0.14451
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                           9.92540    9.91230   0.01310    0.13216
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         9.91640    9.90300   0.01340    0.13531
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                           9.92540    9.91230   0.01310    0.13216
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         9.91640    9.90300   0.01340    0.13531
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                          9.92540    9.91230   0.01310    0.13216
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        9.91640    9.90300   0.01340    0.13531
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         9.92670    9.91300   0.01370    0.13820
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                            9.96360    9.95230   0.01130    0.11354
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                          9.95460    9.94290   0.01170    0.11767
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                            9.96360    9.95230   0.01130    0.11354
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                          9.95460    9.94290   0.01170    0.11767
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                           9.96360    9.95220   0.01140    0.11455
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                         9.95460    9.94300   0.01160    0.11666
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                          9.95560    9.94370   0.01190    0.11967
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.49000    6.46000   0.03000    0.46440
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             12.78390   12.74030   0.04360    0.34222
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               11.75920   11.69500   0.06420    0.54895
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.81500   10.82300  -0.00800   -0.07392
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.94710    9.93390   0.01320    0.13288
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                            10.68860   10.65210   0.03650    0.34266
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.55180   10.54760   0.00420    0.03982
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.31360   10.30830   0.00530    0.05141
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.19970    9.24230  -0.04260   -0.46092
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.20040    9.23410  -0.03370   -0.36495
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.61310   10.60890   0.00420    0.03959
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.63740   10.63190   0.00550    0.05173
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.36220    9.40550  -0.04330   -0.46037
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.84420    9.88020  -0.03600   -0.36437
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               11.41410   11.39540   0.01870    0.16410
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.77770    7.79490  -0.01720   -0.22066
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.82370   10.83460  -0.01090   -0.10060
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.61350   10.62350  -0.01000   -0.09413
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.70560   10.71530  -0.00970   -0.09052
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.85660    9.92440  -0.06780   -0.68316
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.79560    9.85420  -0.05860   -0.59467
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.88120    9.93980  -0.05860   -0.58955
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.82380   10.83470  -0.01090   -0.10060
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.61350   10.62340  -0.00990   -0.09319
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.70550   10.71510  -0.00960   -0.08959
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.85660    9.92450  -0.06790   -0.68417
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.79550    9.85400  -0.05850   -0.59367
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.88110    9.93980  -0.05870   -0.59056
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.36200    9.27460   0.08740    0.94236
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.97000   10.86000   0.11000    1.01289
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.31820   15.17520   0.14300    0.94233
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.22000   15.07000   0.15000    0.99536
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.54000   11.67000  -0.13000   -1.11397
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.97410   11.06980  -0.09570   -0.86451
群益印度中小基金N-美元                                            8.87810    8.93970  -0.06160   -0.68906
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.45000    8.50000  -0.05000   -0.58824
群益印度中小基金-人民幣                                          14.85640   14.98600  -0.12960   -0.86481
群益印度中小基金-美元                                            12.69840   12.78620  -0.08780   -0.68668
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.79000   14.88000  -0.09000   -0.60484
群益多利策略組合基金                                             11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             14.28000   14.27000   0.01000    0.07008
群益多重資產組合基金                                             15.34000   15.32000   0.02000    0.13055
群益安家基金                                                     27.12650   27.10400   0.02250    0.08301
群益安穩貨幣市場基金                                             16.17650   16.17620   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                             20.18000   19.84000   0.34000    1.71371
群益亞太中小基金                                                 10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.46000   16.40000   0.06000    0.36585
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                       10.79320   10.77550   0.01770    0.16426
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.91070    7.92170  -0.01100   -0.13886
群益店頭市場基金                                                101.56000  101.21000   0.35000    0.34582
群益東方盛世基金                                                  8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
群益東協成長基金-人民幣                                          13.15080   13.22590  -0.07510   -0.56783
群益東協成長基金-美元                                            11.12450   11.16500  -0.04050   -0.36274
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             12.06730   12.03630   0.03100    0.25755
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               11.13890   11.10300   0.03590    0.32334
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.53750   10.50360   0.03390    0.32275
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.73310    9.76490  -0.03180   -0.32566
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                8.98720    9.01070  -0.02350   -0.26080
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.50010    8.52240  -0.02230   -0.26166
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                            10.89610   10.86110   0.03500    0.32225
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.52480    9.55590  -0.03110   -0.32545
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.14690    9.17070  -0.02380   -0.25952
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.49590    9.52070  -0.02480   -0.26049
群益長安基金                                                     31.27000   31.31000  -0.04000   -0.12775
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.24270   10.14990   0.09280    0.91429
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.49480   15.35450   0.14030    0.91374
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      15.07000   14.93000   0.14000    0.93771
群益真善美基金                                                   16.01560   16.04140  -0.02580   -0.16083
群益馬拉松基金                                                  126.22000  126.17000   0.05000    0.03963
群益創新科技基金                                                 35.70000   35.68000   0.02000    0.05605
群益奧斯卡基金                                                   31.73000   31.75000  -0.02000   -0.06299
群益新興金鑽基金-美元                                            11.33320   11.29190   0.04130    0.36575
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
群益葛萊美基金                                                   25.28000   25.23000   0.05000    0.19818
群益道瓊美國地產ETF基金                                          22.96000   22.72000   0.24000    1.05634
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       7.48000    7.50000  -0.02000   -0.26667
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.97000   14.90000   0.07000    0.46980
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         11.53670   11.50320   0.03350    0.29122
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           10.96130   10.90710   0.05420    0.49692
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         11.05260   10.99750   0.05510    0.50102
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         11.01000   11.04230  -0.03230   -0.29251
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.46060   10.46960  -0.00900   -0.08596
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.54770   10.55650  -0.00880   -0.08336
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        11.53660   11.50310   0.03350    0.29123
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          10.96170   10.90740   0.05430    0.49783
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                         9.75790    9.70930   0.04860    0.50055
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        11.01000   11.04230  -0.03230   -0.29251
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.46020   10.46920  -0.00900   -0.08597
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                         9.78230    9.79040  -0.00810   -0.08273
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 13.02200   12.96490   0.05710    0.44042
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.76140   11.74290   0.01850    0.15754
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.65700   11.64170   0.01530    0.13142
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.54600    8.57230  -0.02630   -0.30680
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.85240    8.88240  -0.03000   -0.33775
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.33630    8.37530  -0.03900   -0.46565
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.23800   10.22200   0.01600    0.15653
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.79290    9.82650  -0.03360   -0.34193
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                     9.77000    9.66000   0.11000    1.13872
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                     9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                       9.77000    9.67000   0.10000    1.03413
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                     9.76000    9.66000   0.10000    1.03520
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                       9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                     9.77000    9.66000   0.11000    1.13872
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                     9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                       9.77000    9.67000   0.10000    1.03413
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                     9.76000    9.66000   0.10000    1.03520
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                       9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                            10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                              10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                           9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                            10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                          10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                           9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                            10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                          10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     32.06000   32.15000  -0.09000   -0.27994
德信中國精選成長基金                                             11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                             21.18000   20.98000   0.20000    0.95329
德信萬保貨幣市場基金                                             11.99780   11.99760   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                 35.12000   35.20000  -0.08000   -0.22727
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     11.10330   11.09160   0.01170    0.10549
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.95260   10.93920   0.01340    0.12250
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.72820   11.72800   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          18.64000   18.60000   0.04000    0.21505
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.96000   16.97000  -0.01000   -0.05893
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.95560   10.98880  -0.03320   -0.30213
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   17.06030   17.09530  -0.03500   -0.20473
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.21130    8.20210   0.00920    0.11217
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.12620   11.12060   0.00560    0.05036
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     12.27490   12.26870   0.00620    0.05054
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              14.13850   14.12270   0.01580    0.11188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   16.45000   16.38000   0.07000    0.42735
摩根中小基金                                                     23.54000   23.47000   0.07000    0.29825
摩根中國亮點基金                                                 13.03000   12.95000   0.08000    0.61776
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.28000   20.24000   0.04000    0.19763
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.28000   20.24000   0.04000    0.19763
摩根台灣增長基金                                                 51.47000   51.35000   0.12000    0.23369
摩根平衡基金                                                     28.00000   27.98000   0.02000    0.07148
摩根全球α基金                                                   18.04000   17.97000   0.07000    0.38954
摩根全球平衡基金                                                 16.26190   16.17160   0.09030    0.55839
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.43660    9.45540  -0.01880   -0.19883
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.66680   10.69150  -0.02470   -0.23102
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.01620   10.03420  -0.01800   -0.17939
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.69530   11.71860  -0.02330   -0.19883
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.48330   10.50220  -0.01890   -0.17996
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.37440   10.38040  -0.00600   -0.05780
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.81580   13.82370  -0.00790   -0.05715
摩根亞洲基金                                                     58.53000   58.41000   0.12000    0.20544
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.40500    8.40180   0.00320    0.03809
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.00420   10.00560  -0.00140   -0.01399
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.81410    8.80950   0.00460    0.05222
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.90480   12.90000   0.00480    0.03721
摩根東方內需機會基金                                             18.50000   18.47000   0.03000    0.16243
摩根東方科技基金                                                 32.61000   32.58000   0.03000    0.09208
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
摩根金龍收成基金                                                 22.48000   22.36000   0.12000    0.53667
摩根第一貨幣市場基金                                             15.14470   15.14450   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                 14.32000   14.46000  -0.14000   -0.96819
摩根新金磚五國基金                                               12.17000   12.13000   0.04000    0.32976
摩根新絲路基金                                                    9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
摩根新興35基金                                                   13.35000   13.30000   0.05000    0.37594
摩根新興日本基金                                                 23.70000   23.89000  -0.19000   -0.79531
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.09960    7.10310  -0.00350   -0.04927
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.50820    9.51250  -0.00430   -0.04520
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27930    9.28230  -0.00300   -0.03232
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.09110   11.09650  -0.00540   -0.04866
摩根新興科技基金                                                 56.18000   56.08000   0.10000    0.17832
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.64050    8.61120   0.02930    0.34025
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.37770    9.35510   0.02260    0.24158
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.81420    8.78450   0.02970    0.33810
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.36670   10.33160   0.03510    0.33973
摩根龍揚基金                                                     33.58000   33.40000   0.18000    0.53892
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.87000   11.80000   0.07000    0.59322
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31730    9.31940  -0.00210   -0.02253
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.56560   11.56820  -0.00260   -0.02248
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                 9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                 9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                 9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                 9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
鋒裕匯理亞洲新富基金                                             21.21000   21.28000  -0.07000   -0.32895
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.62380   12.62370   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                               11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.98710   10.98560   0.00150    0.01365
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.61600   10.57970   0.03630    0.34311
聯邦中國龍基金                                                   28.03000   28.06000  -0.03000   -0.10691
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.52420   12.50360   0.02060    0.16475
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.74890   11.74150   0.00740    0.06302
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.63710   10.63090   0.00620    0.05832
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.20240   10.18590   0.01650    0.16199
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.62160    9.61550   0.00610    0.06344
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.70460    8.69950   0.00510    0.05862
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.69960    9.67900   0.02060    0.21283
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.92080    9.89940   0.02140    0.21617
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.16080    9.14130   0.01950    0.21332
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.36600    9.34580   0.02020    0.21614
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.61790   11.51030   0.10760    0.93481
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.55070   11.47680   0.07390    0.64391
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.73920   10.67040   0.06880    0.64477
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.66660   10.56780   0.09880    0.93492
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.59360   10.52580   0.06780    0.64413
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.84790    9.78480   0.06310    0.64488
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.92830   24.97510  -0.04680   -0.18739
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.54380    9.50060   0.04320    0.45471
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.92700    9.88170   0.04530    0.45842
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.48550    9.44250   0.04300    0.45539
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.85270    9.80770   0.04500    0.45882
聯邦貨幣市場基金                                                 13.23700   13.23680   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                 14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.73320   16.72460   0.00860    0.05142
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.96780   12.97730  -0.00950   -0.07320
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.55450   12.52660   0.02790    0.22273
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.92120   11.89470   0.02650    0.22279
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.54360   12.52210   0.02150    0.17170
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.74170   11.72860   0.01310    0.11169
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.59670   10.57800   0.01870    0.17678
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.76380    8.75410   0.00970    0.11081
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.31000   38.15000   0.16000    0.41940
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            16.41000   16.41000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.69000   12.69000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.48000    7.48000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          15.36000   15.30000   0.06000    0.39216
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.68000    8.64000   0.04000    0.46296
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)          14.18000   14.23000  -0.05000   -0.35137
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.04000   14.08000  -0.04000   -0.28409
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.06000   14.10000  -0.04000   -0.28369
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)          14.67000   14.72000  -0.05000   -0.33967
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)         9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.80000   20.74000   0.06000    0.28930
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.86000   18.81000   0.05000    0.26582
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.57000   14.53000   0.04000    0.27529
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.54000   15.49000   0.05000    0.32279
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.51000   14.47000   0.04000    0.27643
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.49000   14.45000   0.04000    0.27682
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        12.33000   12.30000   0.03000    0.24390
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)        14.57000   14.52000   0.05000    0.34435
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          12.90000   12.87000   0.03000    0.23310
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            19.75000   19.74000   0.01000    0.05066
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              18.44000   18.43000   0.01000    0.05426
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            13.98000   13.99000  -0.01000   -0.07148
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.09000   14.10000  -0.01000   -0.07092
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
聯博貨幣市場基金                                                 15.04810   15.04800   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.13160   11.11130   0.02030    0.18270
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.83080   13.80480   0.02600    0.18834
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.42700    7.41340   0.01360    0.18345
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.41000   14.39000   0.02000    0.13899
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                     10.41450   10.39850   0.01600    0.15387
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.83440   10.85910  -0.02470   -0.22746
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                       10.27180   10.26230   0.00950    0.09257
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.27120   10.26230   0.00890    0.08673
瀚亞中小型股基金                                                 22.66000   22.57000   0.09000    0.39876
瀚亞巴西基金                                                      5.60000    5.53000   0.07000    1.26582
瀚亞外銷基金                                                     42.44000   42.28000   0.16000    0.37843
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.04030   10.02480   0.01550    0.15462
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.97160   10.00110  -0.02950   -0.29497
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.97430    9.96410   0.01020    0.10237
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.91700    9.90840   0.00860    0.08680
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03610   10.02090   0.01520    0.15168
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.99780   10.02590  -0.02810   -0.28027
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.96550    9.95390   0.01160    0.11654
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.90750    9.89740   0.01010    0.10205
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   11.58670   11.60200  -0.01530   -0.13187
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.96500   10.97910  -0.01410   -0.12843
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.83120   12.84900  -0.01780   -0.13853
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     11.02460   11.07220  -0.04760   -0.42991
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.35140    7.36150  -0.01010   -0.13720
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.96360    7.97380  -0.01020   -0.12792
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13290    8.14410  -0.01120   -0.13752
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.13640    7.16700  -0.03060   -0.42696
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.66850    8.68040  -0.01190   -0.13709
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                               9.93840    9.95200  -0.01360   -0.13666
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.04090    9.05330  -0.01240   -0.13697
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.31220    9.32410  -0.01190   -0.12763
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.03530    9.04770  -0.01240   -0.13705
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.41600   10.39350   0.02250    0.21648
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.89830    9.88840   0.00990    0.10012
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.45050    9.43400   0.01650    0.17490
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.50970    9.48920   0.02050    0.21604
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.85000   14.94000  -0.09000   -0.60241
瀚亞印度基金-美元                                                13.48000   13.55000  -0.07000   -0.51661
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.12000   30.26000  -0.14000   -0.46266
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                              9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                              9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                               10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                             10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                              9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                               10.20000   10.29000  -0.09000   -0.87464
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                              9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                              9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                              9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.68000   11.74000  -0.06000   -0.51107
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.32000   14.37000  -0.05000   -0.34795
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.60000    6.62000  -0.02000   -0.30211
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.39000    8.41000  -0.02000   -0.23781
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.69090   12.68680   0.00410    0.03232
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.88650   15.05370  -0.16720   -1.11069
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.24520   11.23010   0.01510    0.13446
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.99960   10.98550   0.01410    0.12835
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       13.00260   13.03810  -0.03550   -0.27228
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.09510    9.09100   0.00410    0.04510
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.04660   10.15940  -0.11280   -1.11030
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.87530    8.86350   0.01180    0.13313
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.67110    8.65990   0.01120    0.12933
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.44920    9.47620  -0.02700   -0.28492
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.80920   14.80660   0.00260    0.01756
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.76450   10.77950  -0.01500   -0.13915
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.18570   10.18410   0.00160    0.01571
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.48460   12.48240   0.00220    0.01762
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.30000   10.43000  -0.13000   -1.24640
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              17.88000   17.87000   0.01000    0.05596
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.63920   13.63900   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               28.86000   28.47000   0.39000    1.36986
瀚亞高科技基金                                                   64.09000   63.77000   0.32000    0.50180
瀚亞理財通基金                                                   26.98000   26.92000   0.06000    0.22288
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.42000    8.44000  -0.02000   -0.23697
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.49000    8.48000   0.01000    0.11792
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞菁華基金                                                     23.07000   22.97000   0.10000    0.43535
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    14.29610   14.26700   0.02910    0.20397
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.32490    9.30590   0.01900    0.20417
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.17220   11.15970   0.01250    0.11201
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         12.03570   12.15500  -0.11930   -0.98149
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.08640   10.05940   0.02700    0.26841
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.79180   10.82020  -0.02840   -0.26247
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.25470    8.24550   0.00920    0.11158
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.35120    8.43400  -0.08280   -0.98174
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.60740    8.58460   0.02280    0.26559
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.08390    8.06220   0.02170    0.26916
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.13370    8.15520  -0.02150   -0.26364
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.16720   14.16750  -0.00030   -0.00212
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.88900   10.90450  -0.01550   -0.14214
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.95350    9.95240   0.00110    0.01105
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.52290   11.52320  -0.00030   -0.00260
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.31730   10.33200  -0.01470   -0.14228
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                       10.01260   10.01280  -0.00020   -0.00200
瀚亞歐洲基金                                                     10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...P

相關新聞