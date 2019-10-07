[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/04 108/10/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.98000 33.02000 0.96000 2.90733 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.84000 21.26000 0.58000 2.72813 元大標普500單日正向2倍基金 34.99000 34.26000 0.73000 2.13076 復華全球物聯網科技基金-美元 14.00000 13.74000 0.26000 1.89229 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.54000 13.30000 0.24000 1.80451 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.53640 27.05700 0.47940 1.77182 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.95450 26.48670 0.46780 1.76617 國泰美國費城半導體基金 15.18000 14.92000 0.26000 1.74263 群益那斯達克生技基金 20.18000 19.84000 0.34000 1.71371 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.18000 10.01000 0.17000 1.69830 柏瑞拉丁美洲基金 9.78000 9.62000 0.16000 1.66320 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.12530 9.96130 0.16400 1.64637 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.12690 9.96290 0.16400 1.64611 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.18000 10.02000 0.16000 1.59681 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.77000 19.46000 0.31000 1.59301 復華亞太成長基金 12.42000 12.23000 0.19000 1.55356 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.04000 14.81000 0.23000 1.55300 野村巴西基金 6.58000 6.48000 0.10000 1.54321 兆豐國際生命科學基金 14.21000 14.00000 0.21000 1.50000 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.18000 8.06000 0.12000 1.48883 元大巴西指數基金 6.76200 6.66300 0.09900 1.48582 元大全球人工智慧ETF基金 23.30000 22.96000 0.34000 1.48084 保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.78000 0.10000 1.47493 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.99000 30.54000 0.45000 1.47348 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.82000 12.64000 0.18000 1.42405 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.98000 14.77000 0.21000 1.42180 國泰標普北美科技ETF基金 23.16000 22.84000 0.32000 1.40105 復華恒生單日反向一倍基金 8.82000 8.70000 0.12000 1.37931 復華美國新星基金-美元 12.50000 12.33000 0.17000 1.37875 瀚亞美國高科技基金 28.86000 28.47000 0.39000 1.36986 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------