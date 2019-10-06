希臘盼美解決土賽油氣紛爭 美盼希評估中國投資風險

希臘總理米佐塔基斯 (Kyriakos Mitsotakis) 尋求美國調解土耳其與賽普勒斯在地中海東部海域的油氣探勘的紛爭。而在希臘訪問的美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 則指出在解決前述紛爭同時，希望巴爾幹半島國家在考慮接納中國投資敏感技術領域及大型基建專案時，多加評估風險。

(圖片: AFP)

米佐塔基斯表示土耳其近期在賽普勒斯南部海域的舉動「嚴重侵犯」賽普勒斯主權，希望美國發揮自身影響力紓緩土塞之間緊張關係。

他指出美國在地中海東部地區有著特殊利益，因此可預期美國的積極切入將有助這一地區營造更富建設性、更有成效的合作氛圍。

蓬佩奧則回應，美國已經明確表述，在國際水域的作業要遵守一系列法律。美方告訴土耳其，非法探勘不可接受，美國將繼續採取外交手段，以確保該水域資源合法開發。

不過針對中國利用「一帶一路」頻頻針對希臘等歐洲地區進行投資建設，最受矚目就是希臘最大港，同時也身為軍港的比雷埃夫斯港，被中國達洋收購。而希臘作為北約組織的一員，美國對於希臘與中國之間的合作關係已有所不安。

蓬佩奧表示，此行目的在強調對北約盟友的支持，以及加強與盟友間的合作關係，並簽署「共同防禦合作協定」的修正版本。

對於中國積極在歐洲擴張勢力版圖，蓬佩奧敦促巴爾幹半島國家在考慮接納中國資金投資敏感技術領域及大型基建案時，必須謹慎評估後續所帶來的風險。

土耳其和希臘均為北約組織成員國，但雙方就賽普勒斯事宜長期有爭端。

1974 年 7 月，賽普勒斯國民警衛隊中的希臘族軍官策動軍事政變，企圖推動賽普勒斯與希臘合併。

而土耳其以保護當地土耳其居民為由出兵干預，控制賽普勒斯北部，約全島三分之一的區域。而 1983 年，土耳其族在賽普勒斯北部創立「北賽普勒斯土耳其共和國」，迄今只得到土耳其承認。

