5G戰場日益升溫 分析師：中國有望成為最終勝利者

科技業皆期望 5G 將成為手機、晶片、軟體及傳感器等各種新產品的巨大成長動力。5G 仍存在著不確定性，短期效益仍充滿未知數。然而有鑑於積極投資，中國可能會成為此領域中的最後勝利者。

5G 的速度將比目前的 4G LTE 網路快 10 至 40 倍。較低的延遲性和高速率的數據傳輸預期將創造殺手級應用程式的新藍海。然而華爾街的分析師仍質疑其效益。

高盛：5G 僅是品牌，而非功能

高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Rod Hall 表示，直至 2020 年，5G 仍無法為消費者提供太多服務。「 5G 僅為品牌，而非功能，我們認為 5G 不會為用戶提供更多實用的功能」。

Hall 認為 2020 年新 iPhone 的其他功能，包括擴增現實、新設計和更新的鏡頭對消費者而言才是最重要的。

目前的問題在於，大多數智慧型手機的用途，包括社群媒體、串流影音和遊戲都不需要 5G 功能。

Hall 說：「即使是 4K 影音，智慧型手機的下載速度也已經足夠應付，對於使用者來說，就算延遲性降低至一毫秒可能也無法清楚被感覺到。」

推廣 5G 存在行銷問題

KeyBanc Capital Markets 指出，相對於先前的 3G 和 4G，Google(GOOGL-US) 對 5G 的興趣反而顯得薄弱。Facebook(FB-US) 虛擬實境部門 Oculus 的首席技術官 John Carmack 表示，該產業在推廣 5G 方面存在行銷問題。

Carmack 指出，們在如何銷售 5G 方面遇到了問題。「根本上來說， VR 並不需要即時數據傳輸技術中的所有功能，因此它並不是 5G 最理想的選擇。」

高通 (QCOM-US) 的 5G 業務執行官對 5G 最終能否成為推動殺手級應用程式的發展表示擔憂。他說:「在 4G 之前，也很難預見到 Uber (UBER-US）、Instagram 和 Snapchat 的成功。」

5G 的第一個重大革新可能會發生在企業應用中。高盛仍對其在企業應用中的收益抱持樂觀態度。

高盛表示，將延遲降低到能支援高速機械和自駕車的水平，將為營運商帶來新的商機。

多位分析師對中國發展樂觀

即使 5G 在美國發揮影響力仍需要更多時間，但該技術仍存在強大的投資機會，例如中國的基礎設施。華爾街的多位分析師皆對中國 5G 的發展越來越樂觀。

Rosenblatt Securities 指出，中國的地方政府正提供補貼，以加快 5G 網路的部署。因此到明年年底，該國將有 300 多個城市支援 5G 網路。

Hall 也預期明年將有 1.2 億部 5G 智慧型手機上市，主要是源於中國的積極擴張。

Piper Jaffray 分析師 Harsh Kumar 在近期的一份報告指出，從 2020 年到 2030 年，中國企業在 5G 網絡上的支出為 4,110 億美元。

其中包括預計明年將向全球推出的 600,000 個 5G 基地台，Kumar 表示:「我們預計 2020 年全球 5G 部署將主要由中國市場帶動。」

由於美國政府對中國科技巨頭華為的禁令，美國投資人參與中國 5G 發展最好的方法便是透過台積電 (2330-TW)。 該公司為華為製造其 5G 基礎設施產品中的多數晶片。

雖然 5G 在美國市場的發展可能無法一步到位，但在中國卻顯得十分樂觀。