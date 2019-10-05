貿易戰對立中 美國製造業受創最重

美國製造業狀況真的不動好。最新的糟糕結果來自週五 (4 日) 的政府就業報告。

勞工部報告指出，製造業在 9 月流失了 2000 個工作崗位，遠低於去年同期的增加 18000 個職位，甚至低於 8 月的增加 2000 個職位。

去年，包括汽車、火車和輪船在內的機械和運輸製造業的減速幅度最大。到 9 月，機械的淨工作崗位增幅在 9 月放緩至僅 6000 個，而交通運輸則跌至 23 個月的最低點 23000 個。

將金屬加工成為中間產品或最終產品的金屬製品業上月損失了 3000 個工作崗位。

自從川普總統宣誓就職以來，整個製造業看來好像都出現明顯的徵才需求，但就業成長在很大程度上已經停滯不前。

AllianceBernstein 資深經濟學家 Eric Winograd 週五在報告中表示，川普總統的貿易戰策略似乎是導致經濟趨緩的部分原因。

他寫道，「對於整個經濟而言，占最大影響力的當然是貿易戰。我們也可以在薪資數據中看到這一點。」「按照貿易政策來看，製造業向來是受創最嚴重的產業，而且絕非偶然，製造業的就業狀況也同受打擊。」

但是，製造業就業職該的流失的不僅僅是本週的頭條新聞。

在貿易戰升級的背景中，由於出口下降，美國 9 月製造業指標顯示的數據是 10 年來最低。美國供應管理協會 (ISM) 的 9 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 47.8%，為 2009 年 6 月來最低，且為連續第二個月收縮。

任何低於 50% 的數字都表示收縮。