三星關掉中國所有手機工廠後 東南亞及印度成擴展重點

在 9 月已經停工之後，三星本週正式關閉了中國惠州廠，全面停止手機產品在中國生產。在幾年來不敵中國本土品牌之後，三星重新瞄準了東南亞，做為最主要擴張的市場。

三星在本週發布的聲明中說：「作為不斷努力提高生產設施效率的一部分，三星電子做出了一項艱難的決定，即停止三星電子惠州的運營。」

不過，這家南韓公司拒絕透露更多細節，包括確切何時關閉運營，以及目前工廠還有多少員工。

僅僅幾年之前，這是無法想像的，在高峰期時，這家工廠是三星在中國的主力，在中國所有出售的智慧手機中，三星占了 5 分之一的市場。

根據 Counterpoint Research 的數據，截至今年第 1 季，三星僅占中國智慧手機市場的 1%。人們近來一直猜測惠州廠即將關閉，網上還傳出視訊，畫面中員工們正在領取免費的三星手機，據報導，這是給在工廠工作超過 10 年員工的禮物。

自 2016 年底以來，三星在中國市場的市占就穩定下滑，許多人認為，三星在中國的重要轉折是 Galaxy Note 7 爆炸事件，導致需求急速減少。

Counterpoint 研究分析師 Flora Tang 表示，三星對此事反應遲頓，導致消費者信心嚴重喪失。她補充說，在危機之前，三星是中國排名前五的手機供應商，2013 年約佔中國市場的 20%。

Tang 表示，在過去的幾年，華為、Oppo、Vivo 和小米等本土廠商變得愈來愈受歡迎，他們憑藉強大的產品組合、可負擔的價格，更本地化的服務生態系統，和廣泛的銷售渠道，搶下原本屬於三星的市場。

三星由中國市場敗走後，正在擴大在新興市場的製造力度，根據研究公司 Canalys 數據，目前三星約有 60% 的智慧手機改由越南生產。

三星的另一個重要的增長領域是印度，它是全球第二大智慧手機市場。三星多年來一直在那裡的居冠，直到被小米超越為止，這使兩家公司都為爭奪第一名而進行了激烈的競爭。

Tang 說，關閉中國工廠對三星來說，是最大程度減少損失並提高獲利能力的好選擇，東南亞及印度成為三星更重要的智慧手機市場。