Fed前主席柏南克：別擔心政策受限 Fed招數還多得很

在低利率環境下，市場擔憂聯準會貨幣政策已經受限，不過聯準會前主席柏南克 (Bernanke) 週四 (3 日) 認為，聯準會仍擁有很多的方法，來應對下一次衰退的來臨。

在過去的歷史循環裡，聯準會通常以降息 5% 左右的程度，來刺激經濟再度增長。不過時至今日，在利率已經很低的狀態下，降息空間有限，令市場擔憂。

不過柏南克認為，聯準會對於可操作的貨幣工具，並未失去掌控權。

在一場研討會中，柏南克表示：「如果聯準會採取非傳統性的貨幣政策，使用得宜的話，將相當於降息 3% 幅度的效果」。

柏南克提到，這些非傳統的貨幣政策，包括購買債券等量化寬鬆政策，新的利率框架，或者提出對通貨膨脹的補充策略。

「在我的觀點來說，只要美國的中性利率水準在 2.5% 到 3% 的程度，那麼聯準會將可以做任何措施，來達到想要達成的目標。而這適用於歷史上的任何一個時間點」柏南克表示。

不過伯南克也談到，如果中性利率水準進一步下挫，那麼聯準會屆時將真的會有所麻煩。

在同一場研討會中，紐約時報的專欄作家 Paul Krugman 則持有不同看法，他認為聯準會所擁有的貨幣政策工具，無法有效應對經濟下行的趨勢。

「這些年來，我們仍然在爭論量化寬鬆政策的有效性，但目前來看，多項證據顯示其實說服力是不足夠的」Paul Krugman 對量化寬鬆政策提出看法。

「尤其目前美中貿易戰的不確定性，嚴重損傷了企業投資，更令人擔憂的是，這樣的疲弱態勢將可能波及更多產業，最終拖累美國最重要的消費動能」Paul Krugman 擔憂的表示。