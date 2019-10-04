Fed副主席鬆口：必要時將擴大寬鬆 研擬「常設回購機制」

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週四 (3 日) 表示，有需要的話，聯準會將會擴大政策工具，未來幾次會議，也確定會進一步探討「常設回購機制」(SRF)。

儘管本周公布的多項經濟數據不如預期，克拉里達認為，目前美國消費與經濟仍表現良好，不過全球經濟的走緩，確實影響了美國的製造業與出口，此外，貿易政策的不確定性，也拖累了企業投資。

克拉里達重申，聯準會降息沒有預設路線，都是透過逐次會議決策的方式來決定。10 月份的會議上，將探討目前聯準會的儲備水準是否適當，對政策修正持開放態度，有需要的話，聯準會將會擴大其政策工具。

針對金融環境，克拉里達認為，近年來美國金融環境已顯著寬鬆，部分得益於聯準會與市場良好的溝通管道與政策工具。克拉里達也確認，未來幾次會議，將深入探討常設回購機制。

「常設回購機制」允許金融機構用手上的美國公債，以固定利率，來交換存放在 Fed 的準備金，以取得短期的流動性。這將可減少上個月回購利率飆升的情況，也可能成為新的利率區間上限工具。

達拉斯 Fed 行長卡普蘭也支持盡快採取更多行動。卡普蘭認為，儘管不能對單一的經濟數據過度解讀，不過，如果等到更廣泛的經濟疲軟顯現出來，那就太遲了。

在本周公布的多項經濟數據不如預期後，市場對 Fed 降息預期加深。最新 FedWatch 顯示，10 月份降息一碼的機率，已提高至 88.2%。