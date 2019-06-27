歐盟正式對博通啟動「反壟斷」調查

歐盟委員會 (European Commission) 週三 (26 日) 正式對美國晶片大廠博通 (Broadcom)，啟動反壟斷調查，調查委員會懷疑博通涉嫌以違反競爭方式，壟斷了電視機上盒和數據晶片市場的市場。

歐盟最最大反壟斷機構，近日開始對博通進行調查，並且表示將對晶片廠 18 年來首次採取罕見「臨時限制措施」(interim measures)，來遏止博通透過「排他性」來阻礙市場公平競爭。

經初步調查後，EC 指出，博通與業界七間客戶關係企業建立了合作協議，導致他們僅從博通購買晶片，形成獨家採購的「排他性」現象。

歐盟委員 Margrethe Vestager 週三 (26 日) 向博通發出了反壟斷聲明，以及罰款表單，詳列出為何需要採取反壟斷措施的原因，並給予博通兩週時間回應，甚至還可以要求召開閉門聽證會，進行辯護。

EC 採取這種臨時「限制措施」可是相當少見，但由於博通是全球最大的 wifi 數據機、和通訊晶片設計大廠，達到委員會壟斷的高標準，證明了對市場競爭結構造成永久傷害。

博通股價走勢圖 (圖片: Investing)

博通對此則回應，公司有遵守歐盟反壟斷法的規定，認為歐盟此次指控「毫無憑據」(without merit)，並不會造成任何實質影響。