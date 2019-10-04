【倫元投顧】高檔震盪，等待下週美中談判結果

◆盤勢分析

美股跌到年線上下如預期做反彈，台股今天以上漲 18 點收在 10894 點，成交量為 1221 億。

美股來到年線上下做反彈很正常，除非年線上下打底後再漲上去創高，否則一旦這裡只是短線反彈，之後再下去破底的話，那台股就隨時準備補跌下去至少測年線 10350 上下。關鍵首要就是下週美中談判結果，其次才是 10 月底 Fed 是否再降息一碼。

故對後勢看法仍不變，原則上除非美中談判提前傳出破局，否則下週台股應該仍會在高檔震盪。若美中談判完無進展、10 月 15 日如期針對 2500 億美元商品加課 5% 關稅至 30%，剛好 9 月營收也公佈近尾聲，台股就準備回檔下來整理。

若美中談判有所進展，10 月 15 日加課關稅再往後延、繼續談判，則就有機會持續在高檔震盪或再稍創高，待 10 月下旬 11 月初、第三季財報好的公佈近尾聲以及 Fed 利率會議前後見高回檔。至少再回測年線上下，甚至再破一次 10180 點，於年底或明年初才會展開一波總統大選行情。

王信傑 分析師

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