蘋果重拾破兆美元企業頭銜！小摩喊買：新iPhone銷售強勁 股價將漲21%

摩根大通週一上修蘋果 (AAPL-US) 目標價，預期蘋果股價將因新款 iPhone 的銷量高於預期而上漲 21%，令蘋果週一收盤在近一年高點，重拾破兆美元公司的頭銜。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，「儘管 2019 年的產品週期一般被認為是無聲的升級，但蘋果有能力推動銷量預期的上修，所以我們適度調升 iPhone 的銷量預期，並預期投資者對蘋果股票的信心會大幅改善。」

摩根士丹利將蘋果目標價自 243 美元調升至 265 美元，並給予加碼的股票評級。

蘋果週一上漲 2.4% 至 223.97 美元，為 2018 年 10 月 9 日以來最高收盤價，令蘋果市值達 1.012 兆美元。

摩根大通預測本季 iPhone 銷售量將較原先估計銷量再多 100 萬支，以及今年第四季 iPhone 銷售量將較之前估計銷量再多 300 萬支。

Chatterjee 表示，「除了提高 2019 年產品週期的銷量預期，我們也提高了 2020/2021 日歷年的銷量預期，係因我們認為 2020 年 9 月推出的 5G iPhone 採用率會更高，這些全部都導向基本營收預期更強勁，且會推升投資者信心，因為即使在智慧手機市場成熟的背景下，蘋果營收仍持續性增長。」

摩根大通預期蘋果 2020 年將售出 1.98 億支搭載 5G 服務的 iPhone，到 2021 年將銷售 2 億支。