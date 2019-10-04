德外交部長：歐盟或將採取報復措施以回應美國的關稅課徵

外電報導，德國外交部長 Heiko Maas 在週五 (4 日) 表示，歐盟可能採取報復性措施，提高對美國商品的關稅，以反擊美國對歐洲商品加徵關稅的舉措。

在世界貿易組織 (WTO) 裁定准許美國對歐盟課徵關稅後，美國貿易代表署 (USTR) 隨即公布對歐盟 75 億美元商品的新關稅清單，定於 10 月 18 日起生效，預計將對大型商用飛機課徵 10% 關稅，農業及其他工業產品的關稅則為 25%，歐洲的奶酪、橄欖和威士忌都在關稅清單當中。市場擔心，此裁決恐使兩方之間的貿易戰一觸即發。

Maas 表示，在川普政府獲得 WTO 批准對歐盟進口商品祭出關稅制裁後，兩方正在「走上對抗之路」。

Maas 在推文中表示：「歐盟必須在世貿組織批准後作出反應，並可能提高懲罰性關稅。」

此外，他也表示，歐盟各國針對這項問題上團結一致，仍準備就航空業補貼的共同規則進行談判，相信可防止進一步傷害。

在先前，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 曾表示：「如果美國決定實施 WTO 的裁定，將把歐盟推向一個別無選擇的局面。」

不過，白宮貿易顧問 Peter Navarro 緩頰表示，WTO 對美國有利的判決不會是歐美兩國貿易戰的開始。

Navarro 在接受媒體採訪時表示：「這是向世界貿易組織提起的一個案件，並歷時了 15 年才有的一個判決。根據世貿組織的規則，判決內容將會被執行，不會有任何報復舉措。」