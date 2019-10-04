特斯拉電動車銷量低預期 外資憂今年出貨目標恐難達陣

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 近日公佈第 3 季電動車預測銷售量，其中 Model 3 與 Model S/X 的表現較去年同期皆出現下滑，外資表示，除了銷售動能疲弱，Model 3 售價預期將持續下滑，加上大環境景氣弱勢等多重因素，外資對今年特斯拉能否達成全年出貨目標，保守看待。

特斯拉公佈第 3 季電動車銷量為 9.7 萬量，低於之前執行長馬斯克預估的 10 萬輛以上預期，且其中 Model 3 佔比達 82%、Model S/X 則佔 18%，整體皆不如外資預估。

外資表示，特斯拉產能逐步上升，但仍低於預期，Model 3 產能目前為每週 6 千輛，低於原先預估每週 7 千輛，其中更隱含特斯拉汽車需求動能疲弱。

需求減緩下，特斯拉並未更動全年 36 萬至 40 萬電動車銷量目標，若要符合今年目標，相對於第 3 季，第 4 季出貨必須再成長 8% 才能達成，對此外資多保守看待，認為目標要達成有困難。

在財務狀況與營運方面，特斯拉年初支付了可轉債、原有存貨等問題，還有投資上海超級工廠，現金流狀況也不佳，外資擔心，特斯拉恐有流動性不足問題。

展望未來，外資指出，Model 3 自 2018 年下半年以來，售價逐步下跌，由於占銷售比重高，因此恐影響營收表現，而 Model S/X 雖然具高毛利率，但預估銷量卻低於外資預估，也使營收面臨挑戰。

總結外資看法，多家評等則以持平或減碼為主，目標價更低於目前股價，其中摩根大通更調降第 3 季以及 2019 全年財測，顯然對特斯拉後市謹慎看待。