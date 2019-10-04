交車量數據恐首次反映需求成長持平 華爾街憂心特斯拉下修全年預期

券商 JMP Securities 表示，特斯拉 (TSLA-US) 第三季交車量不及預期，恐怕會引發令人擔憂的趨勢。

JMP Securities 分析師 Joseph Osha 週四報告指出，「交車數據顯示，單位成長連續偏低個位數，且我們知道，只要有需求的話，沒有營運問題曾阻礙特斯拉交付更多車輛，換句話說，特斯拉這回宣布的消息令我們首次疑惑其需求成長是否趨於平穩。」

特斯拉週四盤中一度重挫 7% 以上，最終跌幅收斂至 4.2% 至 233.03 美元。

JMP Securities 調降特斯拉股票評級，自「優於大盤」降至「符合市場表現」，但沒有對特斯拉設定目標價。

多頭看法

券商 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 不認為特斯拉交車數據警示其需求狀況，反而是顯示該公司積壓的訂單。特斯拉在發布最近一期交車數據時強調，第三季「我們 Model 3 幾乎全部訂單都來自之前沒有預購保留的顧客，這讓轉化至生成強勁內部需求的過程更加鞏固。」

「從網路上來看，我們認為總體需求數據正面，因為訂單連續 2 季成長。」Bernstein 給予特斯拉「符合市場表現」的股票評級。

Sacconaghi 認為特斯拉面臨的關鍵問題在於：特斯拉第三季是否為了提高 Model 3 需求，降低其利潤？

Sacconaghi 擔心特斯拉可能疲於達到 Model 3 毛利 25% 的目標。「特斯拉第三季財報可能公布 Model 3 毛利持平，但固定成本的槓桿被潛在價格持續下跌所抵銷。」他說。

特斯拉下調今年財測的可能性

Osha 預期特斯拉可能難以達到今年銷售量的預期，即使是預期範圍的最底線。

特斯拉的馬斯克先前喊出今年交車 36 萬輛至 40 萬輛的豪語，但目前第四季至少需交車 10.5 萬輛才能達標，巴克萊指出，若要達到預期範圍的中端，特斯拉第四季則要交車約 12.5 萬輛。

巴克萊不看好特斯拉，給予「減持」評級，摩根大通也給予特斯拉一樣的評級，並認為特斯拉將在公布第三季財報時下修全年預期。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 表示，「特斯拉的估值很高，加上投資者高度期待、高度執行風險，且有可能第三季財報上才公布下修全年交車量預期。」