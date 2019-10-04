研究：金融業未來10年料裁撤20萬個工作機會

富國銀行（Wells Fargo＆Co.）在近日發布一份報告中表示，銀行業對於科技的投資可能會間接導致有史以來最大規模的裁員潮，在未來十年內估計將裁撤 20 萬個工作。

富國證券的高級分析師 Mike Mayo 表示，美國金融業的員工薪資往往佔據了銀行所有支出的一半。為使成本降低，金融業每年在科技創新上花費 1500 億美元，此數字比其他行業還多。

後勤部門、銀行分支機構、客服中心等工作將減少約五分之一至三分之一。而技術、銷售及諮詢相關的工作受到的影響相對較小。

針對富國銀行的報告，勤業眾信合夥人 Michael Tang 表示:「客服中心將發生巨大變化，無論是內部還是外部」，「聊天機器人的發展已經顯示出了這種跡象，有些使用者甚至不知道他們正在與機器人聊天。」

富國銀行的主管 Mayo 預測在自動化的帶動下，銀行業將進行大幅度的人員裁減。 麥肯錫 (McKinsey&Co.) 在 5 月時表示，隨著機器人的興起，預計前台工作人員的人數將減少近三分之一。

根據 Coalition Development Ltd. 的數據，投資銀行業務和交易的前台員工人數在 2018 年起已連續五年下滑。

高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 的技術轉型架構師 R. Martin Chavez 上個月表示，所有交易員可能都需要具備程式技能才得以確保在未來能順利保住飯碗。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)