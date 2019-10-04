美將針對44億美元中國進口木櫥櫃加徵反傾銷稅

美國商務部週四 (3 日) 初步裁定，將針對價值 44 億美元的中國進口木製櫥櫃、洗手台及其他家具課徵反傾銷關稅。商務部認為中國向美國傾銷木製櫥櫃的幅度為 4.5% 到 262.2% 不等。

目前商務部仍在斟酌從中國進口的木製櫥櫃等組件是否有接受不公平補貼，為達到公平競爭環境，中國進口商將面臨至少 28.7% 至 251.6% 的反傾銷關稅，並於 8 月開始收取保證金，以抵消曾有的補貼。

美國 ITC 國際貿易委員會 (International Trade Commission) 在 2020 年 3 月 30 日或前後，評估美國生產商受到這些進口木製櫥櫃產品的損害程度，做出最終裁定。

此次裁定是根據美國櫥櫃聯盟 (American Kitchen Cabinet Alliance)3 月份時，向商務部遞交該請願書，該組織控訴來自中國的木製櫥櫃以低於公平價格在美國市場傾銷。

估計商務部若通過加徵關稅，將衝擊大連美森木業有限公司 (Dalian Meisen Woodworking)，以及日照富凱木業有限公司 (Rizhao Foremost Woodwork Manufacturing) 等。