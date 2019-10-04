債券市場發出令人警醒的信號：麻煩要來了

【彭博】-- 世界上一些最大的政府債券市場發出了一個明確的信號，全球經濟增長正在停滯，通脹預期正在迅速消退。

這種令人警醒的信息隨處可見：美國國債和德國國債殖利率暴跌，債券市場的通貨膨脹指標預測價格壓力將進一步下降、以及指標顯示投資者認為買進長債不需要額外補償。週四一個數據更證實此事，美國服務業加入製造業的行列大步後退，其低迷程度令人驚訝。

在邁向 2020 年全球產出面臨巨大阻力之際，風險不斷升高，投資者正在投入安全資產。美國眾議院已針對彈劾總統唐納德 · 川普展開調查，英國 10 月 31 日脫歐截止日期臨近，貿易戰持續進行。甚至聯儲會本月可能再次降息也不再被視為萬靈藥。

Evercore ISI 投資組合策略主管 Dennis Debusschere 表示，各個債市不約而同的題材是，出現麻煩的風險更高：通脹減弱下的經濟衰退。他說，貨幣政策越來越成為一種使不上力的工具。

隨著投資者對經濟前景表示擔憂，主要債市都感受這種轉變。基準兩年期美國國債殖利率週四跌至 1.37％，為 2017 年以來最低。

在美國通脹市場上，10 年盈虧平衡通膨率（可代表對未來十年的通脹預期）週四跌至 1.47％，為 2016 年以來的最低水平。4 月時曾經升至接近 2％的 2019 年高點。