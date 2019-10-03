紐約Fed主席: 聯準會擁有擊退經濟衰退的工具 

紐約聯準會分行總裁 John Williams 週三 (2 日) 表示，他相信美國聯準會擁有擊退下一次經濟衰退的工具，並且下次有可能更積極地部署它們。

由於目前的降息空間有限，Williams 建議聯準會使用前瞻性指引和量化寬鬆政策，並表示，不用過於擔憂使用量化寬鬆和低利率的負面後果。

Williams 表示，即使基準利率現在已低於 2%，幾乎沒有大幅下調的空間，央行也有足夠的刺激經濟的手段，他認為貨幣決策者可以透過貨幣量化寬鬆政策，以及推出前瞻指引政策，以期在較長時間內維持較低利率，這兩者都有助於使經濟脫離大衰退。

持續的地緣政治動盪、通貨膨脹，以及對全球經濟放緩的擔憂中，股市經歷了大幅下跌；Williams 認為，美國經濟處於「有利地位」，但他更擔心全球其他地區的經濟增長和低​​通膨。

美國通膨率下滑 (圖片: Trading Economics)

聯準會今年已經降息兩次，市場預計將在其 10 月 29 日至 30 日的會議上批准第三次降息。根據 Investing.com 的聯準會利率監控工具，到年底之前再次降息的機率約為 87.5%，估計在十月 FOMC 會議上降息的可能性已從一周前的 64% 略升至低於 75%。

銀行隔夜貸款的基準基金利率目標，落在 1.75% 至 2% 之間。

