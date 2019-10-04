投資者週四大量買進美債 押注年底前美國將降息2碼

令人失望的數據不僅在製造業與就業出現，連服務業都一團糟，刺激市場週四 (3 日) 大量買入美國公債，投資者加碼降息押注，預期聯準會將繼續降息，來避免經濟衰退。

最新的證據表明，美國國內經濟成長陷入困境，提高了年底前兩次降息的預期。期貨市場預測，再降息 50 基點的機率接近 100%。之前公布的調查數據，美國服務業意外走弱，包括前瞻性的新訂單指標和就業指標均下滑。

週四交易的 2 年期美債殖利率至多下跌 11 個基點，至 1.37%，10 年期美債殖利率一度下滑 8 個基點，至 1.52%，不過之後兩者均小幅上揚。

(圖表取自彭博)

值得注意的是，對利率政策更為敏感的短天期債券，進場買盤超過了長天期債券，並使 2 年期與 10 年期的殖利率利差，來到今日高點約 16 個基點，這是自 8 月初以來的最高。

Columbia Threadneedle Investments 分析師 Gene Tannuzzo 目前認為，今年剩下的兩次聯準會政策會議都會降息，殖利率曲線將進一步變陡。而明年發生經濟下滑的可能性增高，約到 50%。

他還預測，經濟成長放緩趨勢會，在週五的非農業就業數據中將表現得更加明顯。

(圖表取自彭博)

聯邦基金期貨顯示，交易員預計到 2019 年底將削減約 42 個基點，到明年年底，將近削減近 1 個百分點。

週四的報告還進一步降低了通膨預期。 此一指標反映了市場對未來 10 年 CPI 走勢的展望，現在已經跌到 1.48%，是自 2016 年 9 月以來最低，表明投資人對聯準會維持在通膨在 2% 目標附近的能力，也已失去信心。

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