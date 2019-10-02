日本製鐵進行廠房修復、車用特殊鋼恐出現不足

根據《日本經濟新聞》1 日報導，因受颱風與火災影響，日本製鐵 (5401-JP) 生產車用特殊鋼的君津製鐵所 (千葉縣君津市)，還有子公司日鐵日新製鋼的吳製鐵所 (廣島縣吳市)，將各停止生產約 6 ~ 10 個月的時間，來進行災後的重建工作。

日本製鐵所生產的車用特殊鋼，被用在車輛懸吊與車胎方面，在日本的市占超過一半以上。依照日本製鋼聯盟的說法，日本 2018 年度的特殊鋼產量為 1931 萬公噸，約占日本鋼材生產的 2 成，大多數都是供應給汽車產業。而日本製鐵則是日本車用特殊鋼的龍頭廠商。

(圖片：Investing.com)

在今年 15 號颱風的肆虐下，造成君津製鐵所的煙囪倒塌。而吳製鐵所則是在 8 月底所發生的火災當中，造成廠房控制室等的嚴重損害。

兩座工廠的每月產能，合計約為 20 萬公噸。主要工廠的君津製鐵所，預估最長將會停工 6 的月，而吳製鐵所則可能會停工 10 個月。原本預估 2020 年度 3 月期的公司利潤 1500 億日圓，也可能因停工而減少數百億日圓。

由於日本國內生產汽車懸吊用特殊鋼材的廠商有限，加上吳製鐵所的鋼材產量占了日本製鐵集團的 7 成水準，為減少衝擊，日本製鐵計畫由集團旗下的室蘭製鐵所 (北海道室蘭市) 等來生產替代品。

豐田汽車 (7203-JP) 與日產汽車 (7201-JP) 表示，目前在汽車生產方面沒有影響，但是豐田已經開始尋找替代品。

生產車胎的普利司通 (5108-JP) 也表示，雖然目前生產不受影響，但是已經確保在日本國內外的替代品來源。

由於汽車所使用的鋼材，對於車輛的安全性有直接影響。其生產線必須通過汽車製造商的認證，在供應商的變更上也將花費許多時間。