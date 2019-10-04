怎堪臉書一仿再仿 IG推傳訊app「Threads」 Snap一度重挫7%

臉書 (FB-US) 週四正式推出搭配 Instagram 使用的通訊軟體「Threads」，由於複製了 Snap 的私密性，Snap 股價應聲下挫一度多達 7%，終盤跌幅收斂至 3.4%。

Threads 聚焦相機功能，可以讓 Instagram 用戶共享其狀態或將照片和視頻快速發送給密友名單內的用戶，部分功能可見 Snap 的影子，因為 Snap 也是利用私密訊息發送照片和視頻。

Threads 雖說是後起之秀，但因 Instagram 用戶龐大，恐怕造成 Snap 巨大威脅。Instagram 每日活躍用戶聲稱超過 5 億人，但 Snap 每日活躍用戶僅 2.03 億人。

臉書並非首次嘗試仿製 Snapchat 的 app，這也非 Instagram 首款獨立的傳訊 app，早在 2012 年臉書就推出一款名為「戳戳 (poke)」的 app 想仿製 Snapchat，接著 2014 年又再次推出 Slingshot 想炮製 Snapchat 的成功，但這 2 款均黯淡收場。

2017 年臉書以獨立於 Instagram 以外的傳訊 app「Direct」再度出擊，但今年 5 月宣布關閉此計畫。

事實上，臉書最成功複製 Snapchat 之處並非 app，而是內建於主要 Instagram app 內的「限時動態 (Stories)」功能。

2016 年 Instagram 推出具有隱藏功能的限時動態，連名字都直接複製 Snapchat，可以全憑顯示使用者照片和視頻，接著在一天後消失。

在 Instagram 上締造成功後，同為一家人的臉書 app、臉書 Messenger 和 WhatsApp 自然跟進推出限時動態，每個 app 都號稱每日活躍用戶超過 5 億人，如此一來，Snapchat 私密傳訊的特色也就稀鬆平常，股價也慢慢走下坡。

Snap 在 IPO 後 2 年，股價終於在今年返回當年上市的價格，今年迄今漲幅超過 155%，歸功其廣告事業終於開花結果，在臉書大軍多次攻擊下，Snap 又運用 AR 技術、聚焦 Z 世代需求，打造出 app 的新功能，例如具備各種變化的相機濾鏡以及 AR 互動式傳訊。