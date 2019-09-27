〈川普遭彈劾〉吹哨者來自CIA？川普暗示要揪出並祭「叛國罪」

美國總統川普正面臨眾議院的彈劾調查，週四 (26 日) 川普將吹哨者的消息來源比擬間諜，還暗示將祭叛國罪。

多家外媒報導，美國總統川普 (Donald Trump) 週四在一場籌款餐會上對吹哨者申訴一事大發雷霆，將其線民比作間諜，暗示他們都犯下叛國罪。

川普震怒表示：「我想知道 (線民) 是誰，是誰向吹哨者 (舉報人) 提供這些訊息? 那種行徑幾近間諜。」

川普提到：「你知道過去我們精明時都幹些什麼嗎？對吧？間諜和叛國罪，但我們過去的處理方式和現在有點不同。」

美國總統川普正面臨眾議院的彈劾調查，週四 (26 日) 川普將吹哨者的消息來源比擬間諜，還暗示將祭叛國罪。(圖片：AFP)

川普週四還抨擊：「民主黨員 (彈劾我) 對國家來說是一種恥辱，不應該被允許。應該有辦法阻止它，也許可以通過法律途徑通過法庭。」

眾議院情報委員會主席希夫 (Adam Schiff) 推文批評川普：「川普總統建議：對吹哨者相關人士應像對待間諜和叛國罪一樣，在彈劾調查中對證人使用暴力，川普應受到譴責！」

吹哨者來自 CIA？

美國國會週四 (26 日) 公佈吹哨者檢舉內容，控訴川普利用白宮政府權力請求外國干預美國大選。

申訴書寫道，川普一直致力讓烏克蘭總統調查其主要政治對手、前副總統拜登 (Joe Biden) 之子，白宮官員還協助湮滅證據。

《紐約時報》週四爆料，川普與烏國總統「通話門」的吹哨者，是來自美國中央情報局 (CIA) 的一名官員。

根據舉報內容來看，這名吹哨者是一名訓練有素的分析人士，對美國、歐洲外交政策的細節瞭若指掌，對烏克蘭政治有所瞭解還知悉法律。