美關稅清單恐重創蘇格蘭威士忌 每年關稅將達4.6億美元

美國貿易代表署 (USTR) 週三 (2 日) 公布新關稅清單，對乳酪、威士忌以及飛機等歐盟輸美產品開徵新關稅，並將於 10 月 18 日起生效。對此，蘇格蘭威士忌忌協會認為，關稅可能嚴重傷害威士忌產業，加徵關稅每年將達到 4.6 億美元。

世界貿易組織 (WTO) 週三批准美國每年對 75 億美元歐盟產品課徵關稅後，USTR 隨後公布新關稅清單，對包含乳酪、威士忌及飛機等歐盟輸美產品課徵關稅，其中，美國宣佈對蘇格蘭單一麥芽威士忌和甜酒加徵 25% 關稅，產業人士擔憂此舉可能嚴重損害商品銷售表現。

蘇格蘭威士忌協會執行長 Karen Betts 發布聲明表示，美國是最龐大且最有價值的威士忌消費市場，去年蘇格蘭向美國出口超過 10 億英鎊的威士忌，開徵關稅後，預估每年關稅額將達 4.6 億美元，無疑將重創威士忌產業。

Betts 稱，儘管補貼爭議同樣損害歐盟地區其他產品，但光蘇格蘭單一麥芽威士忌的產品價值，就佔了美國新關稅清單中的英國總產品價值一半以上，因此關稅對該產業造成的打擊尤其嚴重。

不過，蘇格蘭威士忌中的調和威士忌 (Blended Whisky) 免徵關稅，因此帶動全球酒精飲料領導廠商帝亞吉歐 (Diageo) 股價上揚，該廠商旗下擁有調和威士忌品牌約翰走路 (Johnnie Walker)。

另外，蘇格蘭政府發言人認為，美國加徵關稅的舉動，顯示英國政府無法藉由與美國的貿易談判，有效消除無協議脫歐後帶來的傷害。並表示目前已向英國官員表達產業受損的擔憂，將持續與蘇格蘭威士忌協會等夥伴密切合作，盡可能降低關稅帶來的潛在威脅。